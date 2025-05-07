شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها لإسرائيل بعد صاروخ الحوثيين

أوقفت عدة شركات طيران دولية رحلاتها من وإلى تل أبيب مجددا، وذلك بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية الأحد الماضي بالقرب من مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وكانت شركات الطيران الأجنبية قد استأنفت رحلاتها إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في يناير/كانون الثاني، وذلك بعد توقف طويل استمر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. إلا أن التطورات الأخيرة دفعت العديد من الشركات لإلغاء أو تعليق رحلاتها مجددا.

وفيما يلي أبرز الشركات التي أعلنت تعليق رحلاتها:

إيجين إيرلاينز (اليونان): علّقت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 13 مايو/أيار، بما يشمل الرحلة الصباحية ليوم 14 مايو/أيار.

إير بالتيك (لاتفيا): أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو/أيار.

إير يوروبا (إسبانيا): ألغت جميع الرحلات حتى السابع من مايو/أيار.

إير فرانس-كيه إل إم (فرنسا وهولندا): أوقفت كيه إل إم رحلاتها حتى 30 مايو/أيار، بينما ألغت إير فرانس رحلاتها في الرابع من مايو/أيار.

إير إنديا (الهند): مددت تعليق الرحلات إلى الثامن من مايو/أيار.

دلتا إيرلاينز (الولايات المتحدة): قالت إن رحلاتها قد تتأثر في الفترة من الرابع من إلى 25 مايو/أيار.

الخطوط الجوية البريطانية (آي إيه جي): أوقفت رحلاتها حتى الثامن من مايو/أيار.

إيتا إيروايز (إيطاليا): علّقت رحلاتها حتى 11 مايو/أيار، بالإضافة إلى رحلتين مقررتين في 12 مايو/أيار.

لوفتهانزا (ألمانيا): قررت تعليق الرحلات حتى 11 مايو/أيار.

رايان إير (أيرلندا): ألغت جميع الرحلات حتى 11 مايو/أيار.

يونايتد إيرلاينز (الولايات المتحدة): قالت إن الرحلات من وإلى تل أبيب قد تتأثر حتى 11 مايو/أيار.

ويز إير (المجر): علّقت رحلاتها حتى الثامن من مايو/أيار.

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وتشير هذه الإجراءات إلى تنامي المخاوف الأمنية لدى شركات النقل الجوي العالمية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.