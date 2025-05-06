ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بصورة ملحوظة في تعاملات السوق الموازية بمختلف المدن السورية، في حين استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 12 ألفا و50 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و450 ليرة مسجلة مساء أمس الاثنين، كما ارتفعت إلى 12 ألفا و150 ليرة عند البيع من 12 ألفا و550 ليرة.

ارتفع سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 12 ألفا و200 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و700 ليرة، كما زاد السعر إلى 12 ألفا و300 ليرة من 12 ألفا و800 ليرة مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق ما نشرته المصادر اليوم الثلاثاء.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

دعم مالي عربي لسوريا

أعلنت قطر والسعودية أنهما ستسددان المتأخرات المالية المترتبة على سوريا لدى البنك الدولي، والتي تُقدَّر بنحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق أمام دمشق للاستفادة من منح مالية بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار وتعزيز القطاع العام.

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بريطانيا تخفف القيود على مؤسسات سورية

في خطوة لافتة، ألغت بريطانيا مؤخرا تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات، كما شطبت 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي ومؤسسات مصرفية ونفطية، مما أتاح لها استعادة الوصول إلى أصولها المجمدة.

الاتحاد الأوروبي يراجع موقفه من العقوبات

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب التطورات الجارية في البلاد.

تخفيف أميركي مؤقت للعقوبات

الولايات المتحدة علّقت مؤقتًا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضًا بتحويل الأموال الشخصية، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.

عودة صندوق النقد إلى دمشق

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن صندوق النقد الدولي عيّن رون فان رودن رئيسًا لأول بعثة للصندوق إلى سوريا منذ 14 عامًا، في خطوة تشير إلى تطور في العلاقة بين الجانبين.

تعديل رسمي في سعر الصرف

رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، ولا يزال يثبت السعر عند هذا المستوى حتى الآن.

مرونة في سوق الصرف

سمح مصرف سوريا المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد من السعر الرسمي، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.