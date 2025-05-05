انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين

واصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التراجع بتعاملات السوق الموازية اليوم الاثنين، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 12 ألفا و600 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و200 ليرة مسجّلة مساء أمس الأحد، كما انخفض السعر عند البيع إلى 12 ألفا و700 ليرة من 12 ألفا و300.

في الحسكة، انخفضت الليرة إلى 12 ألفا و900 مقابل الدولار عند الشراء من 12 ألفا و600 ليرة مسجّلة مساء أمس، كما تراجعت إلى 13 ألفا من 12 ألفا و700 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة اليوم الاثنين.

عوامل مؤثرة على الليرة السورية

علقت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات على سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها المصرف المركزي.

ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في هذا البلد عن كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي.

أزالت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

البنك المركزي رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.

سمح "المركزي" للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المصرف" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

انخفض عدد الموظفين بالدولة بصورة كبيرة بعد تسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.