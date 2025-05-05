تعرف على شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل بعد صاروخ الحوثيين

أدى سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون وانفجر داخل محيط مطار بن غوريون الإسرائيلي أمس الأحد إلى موجة من الإلغاءات الفورية في حركة الطيران، حيث أعلنت شركات طيران أجنبية كثيرة تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، وسط مخاوف أمنية متزايدة وعدم وضوح بشأن استئناف الخدمة الجوية.

وأفاد تقرير نشره موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن بعض الرحلات التي كانت في طريقها إلى تل أبيب عادت إلى وجهاتها الأصلية، في حين اضطرت رحلات أخرى إلى إنزال ركابها مباشرة من الطائرات دون المرور بصالات المطار.

وحذرت وزارة المواصلات الإسرائيلية شركات الطيران المحلية من استغلال الموقف ورفع أسعار التذاكر، مشيرة إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها في فرض سقف سعري ملزم عند الحاجة، وتقوم حاليا بمتابعة تطورات السوق الجوية من كثب.

الشركات التي ألغت رحلاتها

ريان إير (12 رحلة)

بريسلز إيرلاينز (5 رحلات)

يونايتد إيرلاينز (5 رحلات)

ديلتا (4 رحلات)

أجيان إيرلاينز (4 رحلات)

إيرو مكسيكو (4 رحلات)

لوفتهانزا (4 رحلات)

وِز إير مالطا (4 رحلات)

أوسترين إيرلاينز (3 رحلات)

إيتا (3 رحلات)

وِز إير (3 رحلات)

بريتيش إيرويز (رحلتان)

فيرجن أتلانتيك (رحلتان)

إير إنديا (رحلتان)

بالإضافة إلى رحلات فردية ألغتها شركات كبرى مثل إير كندا، إير فرانس، إير أوروبا، إير صربيا، أول نيبون، أذربيجان إيرلاينز، سويس، ترانسافيا، لوت البولندية، وِز إير أبوظبي، وِز يو كيه، وإيبيريا.

"إلعال" تتدخل لتأمين عودة العالقين

ولمواجهة أزمة العالقين، أعلنت شركة "إلعال" الإسرائيلية عن فرض أسعار قصوى لتذاكر السفر على الرحلات باتجاه واحد في الدرجة السياحية (فئة لايت)، لتسهيل عودة الإسرائيليين من الخارج.

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وحسب بيان الشركة، فإن الأسعار حُددت على النحو التالي:

لارنكا–تل أبيب: حتى 99 دولارًا

أثينا–تل أبيب: حتى 149 دولارًا

روما–تل أبيب: حتى 333 دولارًا

نيويورك–تل أبيب: حتى 799 دولارًا

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها ظروف أمنية إلى توقف شركات أجنبية عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل، ولكن حادثة سقوط صاروخ بشكل مباشر في محيط مطار بن غوريون تشكل تطورًا خطيرًا وغير مسبوق، مما قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على حركة الطيران من وإلى البلاد.