الملياردير الأميركي وارن بافيت ينتقد حرب ترامب التجارية

انتقد الملياردير الأميركي وارن بافيت السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب، وقال إن فرض رسوم جمركية عقابية على بقية العالم خطأ فادح.

وصرح بافيت أمس في اجتماع مساهمي شركته بيركشاير هاثواي للاستثمار، وهو تجمع سنوي يُعقد أمام آلاف الأشخاص في أوماها بولاية نبراسكا "لا ينبغي أن تكون التجارة سلاحًا. لن يكون ذلك على حسابنا. وأعتقد أنه كلما ازداد ازدهار بقية العالم ازداد ازدهارنا وشعرنا نحن وأطفالكم بالأمان".

"أعمال حربية"

وأضاف بافيت أن التجارة والتعريفات الجمركية "يمكن أن تكون من قبيل الأعمال الحربية وأعتقد أنهما أدتا إلى نتائج سيئة، فقط بسبب المواقف التي أثارتها. وفي الولايات المتحدة، أعني، يجب أن نسعى إلى التجارة مع بقية العالم، وأن نفعل ما نجيده، وأن يفعلوا ما يجيدونه".

وجاءت تعليقات بافيت، الأكثر صراحةً حتى الآن بشأن الرسوم الجمركية، بعد أن صدم البيت الأبيض الشهر الماضي العالم بأعلى رسوم جمركية على الواردات منذ عشرات السنين، مما أثار تقلبات حادة في مؤشرات البورصات الأميركية.

وأعلن ترامب لاحقًا عن تعليق مفاجئ لمدة 90 يومًا لمعظم الزيادة، باستثناء الصين، في إطار سعي البيت الأبيض لعقد صفقات مع دول أخرى. وقد أدى هذا التوقف إلى استقرار السوق إلى حد ما.

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ومع ذلك، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية المستوردة هذا العام، مما دفع بكين إلى فرض رسوم انتقامية بنسبة 125%.

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي أنها تدرس إمكانية بدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأوضح بافيت أن السياسات الحمائية قد تكون لها عواقب سلبية على المدى الطويل على الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت الدولة الصناعية الرائدة في العالم.

"خطأ فادح"

قال بافيت "إنه خطأ فادح، برأيي، أن يكون لديك 7.5 مليارات شخص لا يحبونك، بينما لديك 300 مليون شخص يتباهون بطريقة ما بأدائهم الجيد. لا أعتقد أن هذا صحيح، ولا أعتقد أنه تصرف حكيم. لقد انتصرت الولايات المتحدة. أعني، لقد أصبحنا دولة بالغة الأهمية، بدأنا من الصفر قبل 250 عامًا. لم يسبق أن شهدنا مثل هذا الأمر".

وكان المستثمرون ينتظرون سماع توجيهات بافيت المعروف بـ"عراف أوماها" البالغ من العمر 94 عامًا للتعامل مع البيئة الاقتصادية الكلية غير المستقرة، بالإضافة لتقييمه لحالة الاقتصاد، لا سيما وأن مجموعة شركات بيركشاير هاثواي -التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، وتشمل قطاعات التأمين والنقل والطاقة وتجارة التجزئة وغيرها- تجعل بافيت مؤهلًا للتعليق على الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي.

عراف أوماها يتنحى

وأعلن بافيت -خلال اجتماع أمس- تنحيه من منصبه كرئيس لمجموعة بيركشاير هاثواي مع نهاية العام بعد ستة عقودٍ قضاها على رأس هذه المجموعة.

وقد صرح -يوم السبت خلال الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في أوماها بولاية نبراسكا- بأن غريغ أبل، نائب رئيس العمليات غير التأمينية، سيتولى إدارة المجموعة بعد موافقة مجلس الإدارة، وأضاف أن المجلس يعتزم الاجتماع يوم الأحد.

ونمت بيركشاير بصورة كبيرة، بقيادة بافيت كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، إذ اختار الاستحواذات والأسهم لمحفظة الشركة، إلى جانب مستشاره الموثوق ونائب رئيس مجلس الإدارة، تشارلي مونغر، الذي توفي عام 2023 عن عمر ناهز 99 عامًا.