مهاتير: أميركا تتصرف كإمبراطورية ورسومها لن توقف الصين

اعتبر رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد أن الرسوم الجمركية الأميركية هي جزء من محاولة أوسع من جانب الولايات المتحدة لإضعاف الصين.

وفي مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أكد أن هذه الجهود لن تنجح، قائلا: "لا يمكنك إيقاف الصين". وأشار إلى أن الصين تمتلك "التكنولوجيا والقدرة" لتجاوز التباطؤ الاقتصادي، وأن سوقها أكبر من أوروبا وأميركا مجتمعتين.

ووصف مهاتير -البالغ من العمر 99 عاما- الإجراءات الأميركية الأخيرة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها تصرف بعقلية "إمبراطورية"، مشيرا إلى أن عصر الإمبراطوريات قد انتهى. واعتبر أن سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتهديدات بضم أراض مثل كندا وغرينلاند، تعكس تراجع النفوذ الأميركي.

وعن بلاده ماليزيا التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء لأطول مدة في تاريخ البلاد، شدد مهاتير على أهمية حياديتها، قائلا "يجب ألا ننحاز إلى أي طرف لا أميركا ولا الصين". وانتقد الحكومة الحالية بقيادة أنور إبراهيم، متهما إياها بميلها نحو الصين وتفضيل المكاسب الاقتصادية على المبادئ، مما قد يضر بصورة ماليزيا كدولة غير منحازة.

وعقب فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 24% على ماليزيا الشهر الماضي قبل تعليق الرسوم المرتفعة 90 يوما، تسعى ماليزيا للتوصل لحل ودي مع الولايات المتحدة.

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ومن ناحية أخرى، تعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بإقامة علاقات تجارية قوية مع الصين خلال زيارة للرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي، واصفا إياه بالزعيم العقلاني في ظل الاضطرابات العالمية.