باكستان تعلن عن أول احتياطي إستراتيجي من البيتكوين

أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني ومستشار رئيس الوزراء الخاص للعملات المشفرة بلال بن ثاقب عن أول احتياطي إستراتيجي من البيتكوين بقيادة حكومية في البلاد.

وقد أعلن بن ثاقب عن إنشاء محفظة بيتكوين وطنية لحفظ الأصول الرقمية الموجودة بالفعل في عهدة الدولة، ليس للبيع أو المضاربة، بل كاحتياطي سيادي يُشير إلى إيمان طويل الأمد بالتمويل اللامركزي، وفقا لتصريحاته.

وجاءت تصريحاته -أمس الخميس- في مؤتمر بيتكوين فيغاس 2025 في لاس فيغاس بعد أن ألقى خطابا أمام نخبة من الحضور، ضمّ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإريك ترامب، ودونالد ترامب الابن.

وقال رئيس مجلس العملات المشفرة، إن لدى باكستان من 30 إلى 40 مليون محفظة عملات رقمية، كما أشار إلى مكانة باكستان الفريدة التي لديها متوسط أعمار 23 عاما، وبها أكبر تجمع للعاملين المستقلين، مما يجعلها منافسا مهما في هذا المجال.

وخلال كلمته أعلن بن ثاقب عن المرحلة الأولى من مشروع بنية تحتية مدعوم حكوميًا، يُخصص 2000 ميغاوات من فائض الكهرباء لتعدين البيتكوين ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما كشف عن تأسيس مرتقب لهيئة الأصول الرقمية الباكستانية (PDAA)، وهي هيئة تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين، وتمكين المطورين، وبناء إطار عمل آمن للتمويل الرقمي في البلاد.

Today, 🇵🇰 rewrites history.

At Bitcoin 2025 Vegas, Minister of Crypto and Blockchain @bilalbinsaqib announces that Pakistan will be setting up its Strategic Bitcoin Reserve. pic.twitter.com/1vNjryqimf

— Pakistan Crypto Council (@cryptocouncilpk) May 29, 2025