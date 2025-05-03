ترامب: أميركا في مرحلة انتقالية وتتعرض لركود قصير المدى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في "مرحلة انتقالية" وإن أداءها الاقتصادي سيكون "رائعا"، مقللا في الوقت نفسه من التأثير الذي قد يحدثه أي ركود اقتصادي على المدى القصير.

وعندما سُئل خلال حديث لشبكة إن بي سي نيوز عما إذا كان من المحتمل حدوث ركود على المدى القصير، قال ترامب "حسنا، من المحتمل حدوث أي شيء.. نحن الآن في مرحلة انتقالية.. لكنني أعتقد أننا سنحظى بأعظم اقتصاد في التاريخ"، معتبرا أن سياساته ستؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار الاقتصاد.

وأظهرت نتائج صدرت الأربعاء الماضي تراجع الناتج الداخلي الإجمالي في أكبر قوة اقتصادية في العالم في الفصل الأول من العام 2025 بنسبة 0.3% بوتيرة سنوية، وهي المرة الأولى منذ 3 سنوات.

وتسجل الأسواق المالية اضطرابا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ باشر حربا تجارية فارضا رسوما جمركية شاملة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة.

غير أن أسعار الأسهم عاودت الارتفاع أمس الجمعة في وول ستريت بعد صدور تقرير حكومي بشأن البطالة والتوظيف تضمن بيانات أفضل مما كان متوقعا. حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 177 ألف وظيفة في أبريل/ نيسان، متخطيا التوقعات، كما استقر معدل البطالة عند مستوى 4.2%، وساعدت البيانات على تهدئة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

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وقالت بكين أمس الجمعة إنها تدرس عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على الواردات الصينية.

وعند إغلاق الأسواق الأميركية أمس كانت النتائج كما يلي: