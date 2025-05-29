الذهب يتراجع والدولار يرتفع إثر حكم قضائي ضد رسوم ترامب

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أميركية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار.

وفي أحدث تعاملات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3279.3 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو/أيار.

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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3278.60 دولارا.

وأوقفت محكمة التجارة الدولية ومقرها مانهاتن أمس الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وذكرت أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطة حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأميركي.

وقال المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه بيسي ريفايناري، نيكولاس فرابيل: "من الواضح أن هذا كان أهم محرك للأخبار، وبالنظر إلى المؤشرات، ارتفع الدولار بعض الشيء على هذا الأساس وساعد بوضوح على دفع الذهب للانخفاض".

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كان ترامب أعلن في الثاني من أبريل/نيسان فرض "رسوم جمركية متبادلة" على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي، غير أن الكثير من تلك الرسوم الجمركية الموجهة لكل دولة على حدة تم تعليقها بصورة مؤقتة بعد أسبوع.

وفي الوقت نفسه، قدمت إدارة ترامب إخطارا بالطعن في تحد لقرار المحكمة، وأشارت إلى تصعيد محتمل إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 6 و7 مايو/أيار أن المسؤولين يشعرون بالقلق إزاء احتمال حدوث ارتفاعات متزامنة في التضخم والبطالة، وهو التصور الذي من شأنه أن يستلزم الاختيار بين تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم وخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.95% إلى 33.29 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 0.13% إلى 1080.43 دولارا.

زاد البلاديوم 0.47% إلى 970.80 دولارا.

الدولار يرتفع

ارتفع الدولار على خلفية الحكم القضائي في شأن الرسوم الجمركية مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة.

وقال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو، يونوسوكي إيكيدا "يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار".

وأضاف "ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأميركي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار".

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وشهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، وأعاد المستثمرون تقييم الافتراضات بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم.

وارتفع الدولار 0.35% مقابل الين إلى 145.32 و0.27% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8296.

وانخفض اليورو 0.17% إلى 1.1272 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.089% إلى 1.346 دولار.

وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.

بيد أن المؤشر لا يزال منخفضا 8% منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية.