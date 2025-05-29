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سوريا توقع اتفاقا بـ 7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

epa12081566 French President Emmanuel Macron (not pictured) receives Syrian interim President Ahmed al-Sharaa at the Elysee Palace in Paris, France, 07 May 2025. EPA-EFE/MOHAMMED BADRA
بحضور الشرع تم توقع اتفاقا بـ 7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء في سوريا (الأوروبية)
29/5/2025

بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقع في دمشق اليوم الخميس مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري محمد البشير وتحالف شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار".

من جهتها ذكرت شركة ‬أورباكون القابضة القطرية في بيان اليوم الخميس إن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء باستثمارات أجنبية تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وتشمل المذكرة بناء أربع محطات توليد كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تبلغ 4 آلاف ميغاوات بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاوات في جنوب سوريا.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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