الليرة السورية تواصل صعودها مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس مع استمرار تأثير رفع الاتحاد الأوروبي رسميا العقوبات عن سوريا بعد خطوة أميركية تنفيذية في هذا الصدد.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9 آلاف ليرة من 9100 ليرة عند الشراء وإلى 9100 ليرة من 9200 عند البيع.

زاد سعر الصرف في الحسكة إلى 9300 ليرة عند الشراء من 9350 مسجّلة صباح اليوم وإلى 9400 ليرة من 9450 ليرة عند البيع.

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

رفع العقوبات

وشمل القرار الأوروبي رفع القيود على القطاعات المالية والطاقة في سوريا بالإضافة إلى إزالة 24 كيانًا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي السوري وبعض الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.

واستمرت العقوبات الأمنية، وتم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة.

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وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الخزانة -في بيان- إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".

وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس: أميركا أولا".

ويرجّح خبراء اقتصاد أن يستقر سعر الصرف مع استبعاد عودته إلى المستوى المنخفض السابق، مشيرين إلى أن ما يؤثر في هذه التغيرات هو القناعات بشأن المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية.

وأوضحوا في حديث سابق للجزيرة نت أن التغيرات الحالية في أسعار الصرف سببها التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات.