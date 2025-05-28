الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب بيانات اقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجع الأسعار في الجلسة السابقة في وقت تنتظر فيه السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسة النقدية، كما زادت أسعار النفط قليلا مع تقييم المستثمرين مخاطر الإمدادات بعدما منعت أميركا شركة شيفرون من تصدير الخام من فنزويلا، إلا أن توقعات زيادة إنتاج مجموعة أوبك بلس حدّت من المكاسب.

الذهب

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3313.94 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات.

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وانخفض المعدن النفيس إلى ما دون مستوى 3300 دولار، مسجلا مستوى متدنيا عند 3285.19 دولارا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.43% إلى 3314.50 دولارا.

وقال كبير محللي السلع الأولية في ريلاينس للأوراق المالية جيجار تريفيدي "يشهد الذهب انتعاشا بشكل رئيسي بفضل الإقبال على الشراء بسعر منخفض بعد التراجع الحاد في الجلسة السابقة".

وأضاف "الأسواق أيضا في حالة ترقب قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يليه صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان القادم، والمقرر صدورها بعد غد الجمعة.

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ونقلت رويترز عن هان تان كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي قوله "قد يرتفع الذهب بسبب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي إذا جاءت أقل من المتوقع، مما سيقلل من مخاوف الركود ويمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون ويليامز اليوم الأربعاء إن على البنوك المركزية "الرد بإجراءات قوية نسبيا" عندما يبدأ التضخم في الميل عن الهدف المحدد.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبينما يترقب مسؤولون مزيدا من الوضوح حول الاقتصاد، يتعامل صناع السياسات أيضا مع تقلبات السوق الناجمة عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتغيرة حول المفاوضات التجارية.

وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.13% إلى 33.30 دولارا للأوقية.

زاد البلاتين 0.76% إلى 1092.80 دولارا.

تراجع البلاديوم 0.09% إلى 976.80 دولارا.

النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا، أو 0.84%، إلى 64.63 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا، أو 0.95%، إلى 61.47 دولارا للبرميل.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدرت ترخيصا جديدا لشيفرون يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا، ولكن ليس لتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.

وكتب روبرت ريني رئيس إستراتيجية السلع والكربون لدى ويستباك في مذكرة "خسارة براميل شيفرون من النفط الفنزويلي في الولايات المتحدة ستترك نقصا في المصافي، وبالتالي الاعتماد أكثر على خام الشرق الأوسط".

وكان ترامب ألغى الترخيص السابق يوم 26 فبراير/شباط الماضي.

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وزاد إنتاج النفط الفنزويلي قليلا في السنوات القليلة الماضية إلى نحو مليون برميل يوميا بفضل التراخيص الممنوحة لشيفرون وشركات أجنبية أخرى.

لكن مكاسب اليوم الأربعاء كانت محدودة وسط توقعات بأن أوبك بلس ستقرر زيادة الإنتاج.

ومن المقرر عقد اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها فيما يعرف باسم أوبك بلس اليوم الأربعاء، غير أنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات في السياسة.

وقالت مصادر إنه قد يتقرر رفع الإنتاج لشهر يوليو/تموز المقبل يوم السبت عندما يجري 8 أعضاء في المجموعة محادثات.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا "شهدت أسعار النفط تغيرات طفيفة خلال الجلستين الماضيتين، إذ يستعد القطاع بشكل كبير لزيادة المعروض في النصف الثاني من العام".

وأضافت أن عدم امتثال أعضاء أوبك لحصص الإنتاج وسياسات ترامب التجارية يؤثران سلبا على الطلب العالمي على النفط.

كما تلقت السوق دعما بعد تصريح ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.