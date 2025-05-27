مجموعة ترامب ميديا تخطط لجمع 3 مليارات دولار لشراء عملات مشفرة

تخطط مجموعة ترامب ميديا لجمع 3 مليارات دولار لشراء عملات رقمية مثل بيتكوين في رهان على الأصول الرقمية التي تدعمها إدارة الرئيس الأميركي.

وتهدف مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المطورة لتطبيق "تروث سوشيال" والتي تسيطر عليها عائلة الرئيس دونالد ترامب إلى جمع ملياري دولار من أسهم جديدة ومليار دولار أخرى عبر سندات قابلة للتحويل، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 6 مصادر لم تسمهم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار list 2 of 2 الذهب يتراجع والنفط يرتفع بعد تأجيل ترامب الرسوم على أوروبا end of list

موعد الإعلان

وحسب الصحيفة، قد يتم الإعلان عن زيادة رأس مال الشركة قبل اجتماع كبير لمستثمري ومؤيدي العملات الرقمية في لاس فيغاس هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث جيه دي فانس نائب الرئيس وابنا ترامب، دونالد جونيور وإريك، وديفيد ساكس، خبير العملات الرقمية في إدارة ترامب.

ومن الوارد أن تتغير شروط وتوقيت وحجم زيادة رأسمال المجموعة، وقد زاد حجم الطرح في الأسابيع الأخيرة بسبب الطلب القوي، حسب الصحيفة.

ونفت المجموعة التابعة لعائلة الرئيس الأميركي في بيان تلك الأنباء وذكرت أنه "يبدو أن فايننشال تايمز لديها كتاب أغبياء يستمعون إلى مصادر أغبى".

وهذه الخطة أحدث مثال على توجه عائلة ترامب نحو العملات المشفرة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح، وقد تعهد الرئيس بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

إعلان

وأثار اهتمام الرئيس ترامب بالعملات المشفرة موجة من الصفقات تهدف إلى الاستفادة من انتعاش الأصول الرقمية وارتفع سعر بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 109 آلاف دولار الأسبوع الماضي.

وسيتم تنفيذ الطرح الثانوي للأسهم وفقا لشروط السوق، ما يعني أنه من المتوقع بيع الأسهم بالقرب من سعرها عند إغلاق التداول الجمعة، وأغلقت أسهم ترامب ميديا الجمعة عند 25.72 دولارا، ليقارب تقييم الشركة 6 مليارات دولار.

عائلة ترامب بسوق التشفير

شملت مشاركة عائلة ترامب في العملات المشفرة بطاقة تداول "إن في تي" (NFT)، وعملتين توصفان بالميميتين (عملات أكثر عرضة للتقلب تعتمد على إشارات وسائل التواصل الاجتماعي)، وحصصا في مشروع تعدين العملات المشفرة "أميركان بيتكوين" (American Bitcoin)، وفي شركة "وورلد ليبريتي فايننشال" (World Liberty Financial)، الداعمة للعملات المستقرة.

وتخطط مجموعة ترامب ميديا لإطلاق صندوق متداول في البورصة يركز على العملات المشفرة، وفي الأسبوع الماضي، استضاف ترامب حفل عشاء خاص لكبار المستثمرين في عملته الميمية الخاصة في منتجعه خارج واشنطن.