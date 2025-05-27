اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربح

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - MAY 19: Tesla cars sit parked at a charging station on May 19, 2025 in San Francisco, California. Republican lawmakers in Washington DC are poised to vote on waivers that allow California to set its own emission standards. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مبيعات تسلا هوت بأكثر من النصف خلال الشهر الماضي (الفرنسية)
27/5/2025

تراجعت مبيعات شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي إلى النصف في أبريل/نيسان، في حين زادت مبيعات السيارات المنتجة من شركات صينية، بحسب بيانات المصنعين.

وانخفضت سيارات الشركة الأميركية التي بيعت في أوروبا بنسبة 52.6% في أبريل/نيسان الماضي وبمعدّل 46.1% منذ بداية العام، بحسب بيانات جمعية صانعي السيارات الأوروبيين.

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وكانت حصّة تسلا توازي 1.1% من الحصص في السوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، إثر بيعها 41 ألفا و677 مركبة مقابل 77 ألفا و314 في الفترة عينها من العام الماضي.

BERLIN, GERMANY - MAY 23: A man walks past a dealership of Chinese electric car manufacturer BYD on May 23, 2025 in Berlin, Germany. BYD has overtaken Tesla in electric car sales in Europe, landing at the number 10 spot for sales in April and Tesla sliding to 11th place. Skoda and Volkswagen were at the top of the list. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
مبيعات بي واي دي تفوقت على تسلا في أوروبا (غيتي)

10 علامات تجارية

وتقدّمت 10 علامات تجارية على تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال أبريل/نيسان من بينها الألمانيتان فولكسفاغن وبي إم دبليو ورينو والصينية بي واي دي وفق بيانات (جاتو دايناميكس).

وكانت تسلا رائدة في مجال السيارات الكهربائية حتّى العام 2024 قبل أن تتدنى مبيعاتها بسبب سمعة مديرها التنفيذي إيلون ماسك ونماذجها المتقادمة.

وفي 20 مايو/أيار الحالي أكّد إيلون ماسك أن وضع شركته تحسّن، مشيرا إلى أنه ينوي التقليل من عمله الحكومي والتركيز أكثر على إدارة شركاته، وعلى رأسها تسلا.

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وواصلت السيارات الكهربائية تقدّمها في السوق الأوروبية بارتفاع 26.4% سنة لتبلغ 15% من المبيعات في أبريل/نيسان.

واختلف وضعها باختلاف البلدان، لا سيما بحسب العلاوات والميزات الضريبية الممنوحة من الحكومة. وشهدت المبيعات زيادة كبيرة في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا مثلا، في حين تراجعت في فرنسا.

وساهمت الشركات الصينية في ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا.

وتقدّمت مبيعات ماركات مثل بي واي دي وإم جي وليبموتور بنسبة 59% في هذه الفئة من السيارات، في مقابل 26% للماركات الأخرى.

وتبقى الألمانية فولكسفاغن في صدارة السوق الأوروبية للسيارات من كل الفئات (زادت مبيعاتها 2.9% في أبريل/نيسان)، تليها ستيلانتيس التي انخفضت مبيعاتها 1.1% الشهر الماضي.

المبيعات الكلية

في المجمل، أظهرت بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات أبريل/نيسان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة انخفضت 0.3% إلى 1.07 مليون سيارة، بعد نمو 2.8% في الشهر السابق.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده -باستثناء بريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية- انخفض إجمالي مبيعات السيارات 1.2% على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.

المصدر : وكالات

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