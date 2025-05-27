مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربح

تراجعت مبيعات شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي إلى النصف في أبريل/نيسان، في حين زادت مبيعات السيارات المنتجة من شركات صينية، بحسب بيانات المصنعين.

وانخفضت سيارات الشركة الأميركية التي بيعت في أوروبا بنسبة 52.6% في أبريل/نيسان الماضي وبمعدّل 46.1% منذ بداية العام، بحسب بيانات جمعية صانعي السيارات الأوروبيين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار list 2 of 2 الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفط مستقر end of list

وكانت حصّة تسلا توازي 1.1% من الحصص في السوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، إثر بيعها 41 ألفا و677 مركبة مقابل 77 ألفا و314 في الفترة عينها من العام الماضي.

10 علامات تجارية

وتقدّمت 10 علامات تجارية على تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال أبريل/نيسان من بينها الألمانيتان فولكسفاغن وبي إم دبليو ورينو والصينية بي واي دي وفق بيانات (جاتو دايناميكس).

وكانت تسلا رائدة في مجال السيارات الكهربائية حتّى العام 2024 قبل أن تتدنى مبيعاتها بسبب سمعة مديرها التنفيذي إيلون ماسك ونماذجها المتقادمة.

وفي 20 مايو/أيار الحالي أكّد إيلون ماسك أن وضع شركته تحسّن، مشيرا إلى أنه ينوي التقليل من عمله الحكومي والتركيز أكثر على إدارة شركاته، وعلى رأسها تسلا.

إعلان

وواصلت السيارات الكهربائية تقدّمها في السوق الأوروبية بارتفاع 26.4% سنة لتبلغ 15% من المبيعات في أبريل/نيسان.

واختلف وضعها باختلاف البلدان، لا سيما بحسب العلاوات والميزات الضريبية الممنوحة من الحكومة. وشهدت المبيعات زيادة كبيرة في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا مثلا، في حين تراجعت في فرنسا.

وساهمت الشركات الصينية في ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا.

وتقدّمت مبيعات ماركات مثل بي واي دي وإم جي وليبموتور بنسبة 59% في هذه الفئة من السيارات، في مقابل 26% للماركات الأخرى.

وتبقى الألمانية فولكسفاغن في صدارة السوق الأوروبية للسيارات من كل الفئات (زادت مبيعاتها 2.9% في أبريل/نيسان)، تليها ستيلانتيس التي انخفضت مبيعاتها 1.1% الشهر الماضي.

المبيعات الكلية

في المجمل، أظهرت بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات أبريل/نيسان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة انخفضت 0.3% إلى 1.07 مليون سيارة، بعد نمو 2.8% في الشهر السابق.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده -باستثناء بريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية- انخفض إجمالي مبيعات السيارات 1.2% على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.