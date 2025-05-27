تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بصورة طفيفة استمرارا للأداء المتماسك نسبيا للعملة السورية بعد إعلان الإدارة الأميركية مؤخرا خطوات فعلية لرفع العقوبات عن سوريا فضلا عن إعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية.

سعر صرف الليرة السورية

انخفضت الليرة إلى نطاق 9450-9550 ليرة مقابل الدولار في دمشق وإدلب وحلب من مستوى 9400- 9500 ليرة المسجّل مساء أمس.

تراجعت الليرة السورية في الحسكة إلى نطاق 9400-9500 ليرة مقابل الدولار من 9350-9450 ليرة.

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

ترخيص أميركي

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

يأتي ذلك بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال، وسيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس "أميركا أولا".

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ويرجّح خبراء اقتصاد أن يستقر سعر الصرف مع استبعاد عودته إلى المستوى المنخفض السابق، مشيرين إلى أن ما يؤثر في هذه التغيرات هو القناعات بشأن المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية.

وأوضحوا في حديث سابق للجزيرة نت أن التغيرات الحالية في أسعار الصرف سببها التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات.