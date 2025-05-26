لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى منتصف يونيو

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا اليوم الاثنين إنها ستعلق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 يونيو/ حزيران، وعزت ذلك إلى "الوضع الراهن" في إشارة إلى استمرار التوتر والتهديد.

وأضافت أن هذا سيؤثر على الرحلات التي تديرها لوفتهانزا للخطوط الجوية السويسرية (سويس) والنمساوية (أوستريان إيرلاينز) والبلجيكية (براسلز إيرلاينز) والإيطالية (إيتا إيرلاينز) ويوروينجز وإيتا وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا للشحن.

ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، تواصل إسرائيل تكثيف حربها على قطاع غزة المدمّر الرازح تحت وطأة أزمة إنسانية.

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل هجومها في منتصف مارس/ آذار على القطاع، وكثفت عملياتها العسكرية في 17 مايو/ أيار.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني باستشهاد 52 شخصا على الأقلّ في القصف الإسرائيلي على غزة.

ومنذ بدء الحرب على غزة عدّلت مجموعة لوفتهانزا رحلاتها إلى المنطقة مرّات عدّة، على غرار شركات طيران أخرى.

تعليق الرحلات

يشار إلى أن عددا من شركات الطيرات العالمية علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها منتصف الشهر الجاري بعد هجوم صاروخي من جماعة الحوثي في اليمن، وهذه الشركات التي ما تزال تتعلق رحلاتها منذ ذلك الحين:

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