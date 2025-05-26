لاغارد: اليورو قد يصبح بديلا عمليا للدولار

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد اليوم الاثنين إن اليورو يمكن أن يتحول إلى بديل عملي للدولار الأميركي، مما قد يمنح منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوائد هائلة، إذا تمكنت حكوماتها من تعزيز بنيتها المالية والأمنية بشكل فعّال.

وفي خطاب ألقته في برلين، أوضحت لاغارد أن التقلبات الأخيرة في السياسة الاقتصادية الأميركية دفعت العديد من المستثمرين العالميين إلى تقليص انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار، في حين لجأ كثيرون إلى الذهب في ظل غياب بدائل مباشرة.

ورغم هذه التطورات، لا يزال الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود، وهو ما أرجعته لاغارد إلى غياب مؤسسات مالية مكتملة داخل الاتحاد الأوروبي، وإلى ضعف رغبة الحكومات في المضي قدمًا في عملية التكامل.

وأضافت لاغارد: "التغييرات الجارية تهيئ الفرصة لـ’لحظة اليورو العالمية’… لكن اليورو لن يكتسب نفوذه تلقائيًا، بل يجب أن يسعى لكسبه".

وأكدت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من أوروبا بناء سوق رأس مال أوسع وأكثر سيولة، وتعزيز أسسها القانونية، بالإضافة إلى دعم التزامها بالتجارة المفتوحة عبر تطوير قدراتها الأمنية.

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وتابعت لاغارد أن الدولار الأميركي يواصل فقدان بعض من دوره العالمي، إذ انخفضت حصته من الاحتياطيات الدولية إلى 58%، وهي أدنى نسبة منذ عقود، لكنها لا تزال تفوق بكثير حصة اليورو التي تبلغ 20%.

وشددت في ختام كلمتها على ضرورة أن تعمل أوروبا على جعل اليورو العملة المفضلة للشركات العاملة في التجارة الدولية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود، وتوسيع اتفاقيات السيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

ومنذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية العالمية ، تعرض الدولار للضغط وأصبح اليورو أقوى في مواجهة الدولار مما كان الأمر عليه قبل أكثر من ثلاث سنوات.