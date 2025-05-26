اقتصاد|طاقة|عربي

الكويت والسعودية تعلنان عن كشف نفطي في المنطقة المقسومة

Champ pétrolier de Al Wafra, 26 février 2019, sud du Koweït. (Photo by Dominique BERBAIN/Gamma-Rapho via Getty Images)
الحقل الجديد على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة (غيتي)
26/5/2025

أعلنت السعودية والكويت اكتشاف حقل نفطي في المنطقة المقسومة التي تضم حقولا نفطية يشغلها البلدان بشكل مشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان مشترك أن هذا الكشف "يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويقع الحقل الجديد شمال "الوفرة، وارة برقان" على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، حيث تدفق البترول من مكمن "وارة" في البئر شمال الوفرة (وارة برقان – 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميا.

المنطقة المقسومة

ووقعت الكويت والسعودية في 2019 اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، إلى جانب اتفاقية لتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، للتمهيد لاستئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة.

جاء ذلك بعد أن أوقفت السعودية العمل في هذه المنطقة عام 2014.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة أو المحايدة، التي تقع بين الكويت والسعودية في حقلي الخفجي والوفرة الغنيين بالنفط 5770 كيلومترا مربعا، حيث يتقاسم كلا البلدين إنتاجهما الذي يصل إلى 550 ألف برميل يوميا.

إعلان
المصدر : وكالات

إعلان