الكويت والسعودية تعلنان عن كشف نفطي في المنطقة المقسومة

أعلنت السعودية والكويت اكتشاف حقل نفطي في المنطقة المقسومة التي تضم حقولا نفطية يشغلها البلدان بشكل مشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان مشترك أن هذا الكشف "يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020".

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ويقع الحقل الجديد شمال "الوفرة، وارة برقان" على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، حيث تدفق البترول من مكمن "وارة" في البئر شمال الوفرة (وارة برقان – 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميا.

حكومتا المملكة والكويت تعلنان اكتشافًا بتروليًا جديدًا في المنطقة المقسومة. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) May 26, 2025

المنطقة المقسومة

ووقعت الكويت والسعودية في 2019 اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، إلى جانب اتفاقية لتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، للتمهيد لاستئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة.

جاء ذلك بعد أن أوقفت السعودية العمل في هذه المنطقة عام 2014.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة أو المحايدة، التي تقع بين الكويت والسعودية في حقلي الخفجي والوفرة الغنيين بالنفط 5770 كيلومترا مربعا، حيث يتقاسم كلا البلدين إنتاجهما الذي يصل إلى 550 ألف برميل يوميا.