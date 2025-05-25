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تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A man holds a stack of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الليرة السورية تراجعت بصورة طفيفة مقابل الدولار (غيتي)
25/5/2025

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بصورة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الأحد في السوق الموازية بالمدن السورية، لكن العملة السورية حافظت على مستوياتها المسجلة على إثر إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تفضي إلى رفع العقوبات على سوريا.

جاء ذلك بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا وما تبعه من إعلان أوروبي عن خطوة مماثلة.

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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

  • انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب ودمشق وإدلب بالسوق الموازية إلى نطاق 9600 – 9700 ليرة مقابل الدولار من مستوى 9500 – 9600 المسجّل مساء أمس.
  • تراجع سعر الصرف في السوق الموازية بالحسكة إلى نطاق 9750 – 9850 من 9650 – 9750 ليرة مقابل الدولار.
  • في التعاملات الرسمية ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 للبيع.
DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: An employee works in front of stacks of Syrian pounds at the exchange department at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الخبراء يستبعدون أن تتراجع الليرة السورية إلى المستويات السابقة (غيتي)

الأوامر التنفيذية

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الخزانة -في بيان- إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".

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وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس ’أميركا أولا’".

وحسب محللين اقتصاديين استطلعت الجزيرة آراءهم، فإن التغيرات الحالية في أسعار الصرف مردها إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات، وهي التي تزيد التوقعات بارتفاع الطلب على الليرة في المستقبل القريب مع زيادة نشاط الاقتصاد لا سيما مع عودة السوريين في الخارج باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى.

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: An employee works in front of stacks of Syrian pounds at the exchange department at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الإدارة الأميركية أعلنت أوامر تنفيذية تفضي إلى رفع سعر الليرة السورية مقابل الدولار (غيتي)

ورجّح المحللون أن يستقر سعر الصرف لكنهم استبعدوا أن يعود السعر إلى المستوى المنخفض السابق فوق 12 ألف ليرة مقابل الدولار، مؤكدين أن ما يؤثر بهذه التغيرات هو القناعات حول المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية.

ويستبعد خبراء أيضا أن يكون لقرار رفع العقوبات الأميركي تأثير كبير على الاقتصاد السوري بصورة واقعية إلا بعد شهور كحد أدنى لأن القرار ليس سياسيا فقط بل يعقبه جوانب إجرائية؛ فالعقوبات قوانين وليست أوامر تنفيذية، والقوانين بحاجة لتصويت بالمؤسسات التشريعية.

المصدر : الجزيرة

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