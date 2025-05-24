اتفاق عراقي صيني لتوسعة حقل الطوبة النفطي

وقّع العراق عقدا مع تحالف يضم شركتي جيوجيد بتروليوم الصينية وهلال البصرة لتنفيذ مشروع طاقة متكامل يهدف إلى زيادة إنتاج حقل الطوبة النفطي العراقي من 20 ألف برميل يوميا حاليا إلى 100 ألف برميل.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن مشروع جنوب البصرة سيتضمن أيضا بناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل ومصنع للبتروكيماويات وآخر للأسمدة، واصفا المشروع بأنه يمثل "طفرة نوعية في تطوير الثروة النفطية ودعم الاقتصاد الوطني".

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ويتضمن المشروع أيضا إنشاء محطتين الأولى محطة كهرباء حرارية بطاقة 650 ميغاواط، والثانية محطة كهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية تنتج 400 ميغاواط، حسب بيان للوزارة.

من جهته، قال باسم محمد خضير وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج إن "ما تحقق اليوم يعد إنجازا كبيرا للصناعة النفطية"، مضيفا أن "الوزارة لديها مشاريع مماثلة قيد البحث والمناقشة".

أما مدير عام شركة الحفر العراقية حسن محمد حسن، فأكد "المشروع سيرفع من القيمة السوقية لبرميل النفط المنتج"

وأفادت شركة جيوجيد بتروليوم -الجمعة- بأنها تعتزم استثمار نحو 848 مليون دولار في مشروع جنوب البصرة المتكامل.

وفازت شركة جيوجيد بتروليوم العام الماضي بعقد لتطوير حقل جبل سنام النفطي وحقل زرباطية للنفط والغاز في العراق.

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ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء آخرين منهم روسيا.