كيف تنفق أموالك أو تستثمرها إذا ضرب الركود التضخمي بلدك؟

يحذر خبراء من تعرض اقتصادات كبرى في العالم لما يسمى الركود التضخمي stagflation إثر السياسات التجارية الأميركية والتوترات الجيوسياسية.

ولم يستبعد الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، أكبر البنوك الأميركية جيمي ديمون، احتمال حدوث الركود التضخمي في الاقتصاد الأميركي في ظل المخاطر الاقتصادية والعجز المالي وضغوط الأسعار.

تسعى الجزيرة نت، في هذا التقرير إلى الإجابة عن سؤال: ما الركود التضخمي؟ وكيف يؤثر على الأفراد في الاقتصادات المتأثرة؟ وكيف يمكن التعامل معه سواء في الإنفاق أم من في الاستثمار؟.

ما الركود التضخمي؟

الركود الاقتصادي، بداية يشير إلى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي ويستمر فترة، وعادة ما يُشار إليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، أما التضخم فهو ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يخفض القدرة الشرائية للنقود.

ويجمع الركود التضخمي الأمرين، أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع تراجع في النشاط الاقتصادي.

كيف يؤثر الركود التضخمي على الدول والأفراد؟

يؤدي الركود التضخمي إلى:

فقدان الوظائف.

زيادة مستويات الأسعار.

تراجع القدرة الشرائية.

تراجع عوائد الاستثمار.

صعوبة لدى البنوك المركزية بشأن اختيار السياسة النقدية المناسبة، فرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يقلل من النمو الاقتصادي المتراجع أساسا، في حين أن خفض الفائدة يزيد الأسعار في الأسواق ما يرفع التضخم المرتفع أساسًا.

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كيف يتعامل الناس مع الركود التضخمي؟

ينصح الخبراء في حال حدوث ركود تضخمي بما يلي في الإنفاق:

خفض الإنفاق وقصره على الاحتياجات الضرورية ومستلزمات الحياة المعيشية.

الحرص على إعداد الطعام في المنزل وعدم الإفراط في طلب الإطعمة الجاهزة.

استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة لترشيد استهلاك الوقود.

المحافظة الشديدة على الوظيفة، والحرص على توفير احتياطي نقدي يكفي عدة أشهر.

الابتعاد عن الاقتراض والحرص دوما على سداد الديون.

الحصول على مصادر دخل إضافية.

الحرص على تنويع الاستثمارات.

وضع خطة لتدبير المخاطر ومواجهة الأوضاع الطارئة كاحتمال فقدان الوظيفة.

التركيز عل نقاط القوة المالية عند وضع الميزانية العائلية.

في حال الاستثمار

يرى كثيرون أن الأزمات الاقتصادية تكشف أكبر الفرص للاستثمار، ومن شأنها أن تصنع أكبر الثروات، ففرص الاستثمار تكون أقل تكلفة مع تراجع الطلب عليها، ومن أبرز النصائح خلال الركود التضخمي ما يلي:

لا تجاري الاتجاهات العامة في الاستثمار، أي الابتعاد عن سياسة القطيع لا سيما في مجالات الأسهم والعقارات والذهب.