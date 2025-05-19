أرباح الخطوط القطرية ترتفع 28% في 2024

ارتفعت أرباح مجموعة الخطوط الجوية القطرية بنسبة 28% في السنة المالية الماضية لتسجل 7.85 مليارات ريال (2.15 مليار دولار) بزيادة 1.7 مليار ريال (500 مليون دولار) بالمحقق في 2023.

جاء ذلك في التقرير السنوي للخطوط الجوية القطرية عن السنة المالية 2025/2024 الذي أظهر أداء ماليا يعد الأقوى في تاريخها وفي جميع أقسامها، بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية.

وأوضح التقرير أن القطرية للشحن الجوي سجلت أداء ماليا قويا بزيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17%، محققة بذلك أرباحا تعد الأفضل منذ جائحة كورونا "كوفيد-19".

ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات، وموثوقيتها التي تعد الأفضل في فئتها.

حققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها، حيث بلغ صافي الأرباح 7.85 مليار ريال قطري (2.15 مليار دولار أمريكي)، محققةً بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار ريال قطري (0.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام الماضي. للمزيد من المعلومات:https://t.co/0DtVt19Q9j pic.twitter.com/TxEDzLpt6g — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 19, 2025

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أرقام قياسية

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية "تعكس هذه النتائج المالية المتميزة مرة جديدة المكانة الرائدة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ليس فقط في قطاع الطيران العالمي، وإنما أيضا في قيادة الاقتصاد العالمي، وعليه، تستمر الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة المالية 2025/2024 في ترسيخ صدارة الناقلة القطرية والمجموعة كقوة اقتصادية عالمية، إن هذا الأداء القياسي هو نتيجة التخطيط المدروس والمعتمد والإستراتيجي، فضلا عن تفاني موظفينا الجاد، وهو ما أتاح المجال أمام الازدهار بطريقة مستقرة ومستدامة".

وأضاف أن "الأرباح التي حطمت الأرقام القياسية جاءت نتيجة قرارات تجارية سليمة تعد السمة المميزة لنجاحنا، لهذا كلي ثقة بقدرتنا على مواصلة سلسلة إنجازاتنا في المستقبل".

من جانبه، قال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "تعد هذه النتائج التي حطمت الأرقام القياسية دليلا على العمل الجاد والمهارة والتفاني الذي تقوم به جميع أقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية، كلنا ثقة بأن أيا من النتائج البارزة التي نعلن عنها اليوم لن تكون ممكنة لولا موظفينا الذين يتجاوز عددهم 55 ألفا في جميع أنحاء العالم، وتركيزنا على تعزيز هذه المواهب، وهو ما يعد محورا أساسيا لإستراتيجية الخطوط الجوية القطرية 2.0".

وأضاف المير "نجحنا في تنفيذ شراكات إستراتيجية متعددة في قطاع الطيران، لكي تظل المجموعة مرنة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية".

خدمات وحصص

وأشار المير إلى أن هذه الإنجازات تؤكد "سعينا لمواصلة تقديم وتطوير خدماتنا الاستثنائية في الأجواء، سواء كانت مقصورة كيوسويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية أو خدمة الطعام الفاخرة أو خدمة "ستارلينك" للاتصال بالإنترنت فائق السرعة والمجاني لجميع المسافرين".

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وتشمل الإنجازات الرئيسية للمجموعة خلال السنة المالية الماضية زيادة قياسية في الأرباح بنسبة 28% في السنة المالية 2025/2024، وتوسعة مطار حمد الدولي لتمكينه من تلبية احتياجات 65 مليون مسافر سنويا.

وقال المير إن القطرية تعد أول شركة طيران عالمية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزز كامل طائراتها من طراز بوينغ 777 بتقنية ستارلينك للإنترنت فائق السرعة، فضلا عن الاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 25% في شركة فيرجن أستراليا، والاستحواذ على نسبة 25% في شركة إير لينك في جنوب أفريقيا، إضافة إلى تعزيز "سما" أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المطورة بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، والذي يستطيع إجراء محادثات مع الآخرين.

كما لفت إلى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم تشجع على توسيع نطاق الأعمال في جميع أقسام قطاع الطيران، بالإضافة إلى العمل على تحقيق طموحات رؤية قطر 2030.