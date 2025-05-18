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تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A woman holds a stack of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
مصرف سوريا المركزي ثبّت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية (غيتي إيميجز)
18/5/2025

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

  • تراجع سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب إلى 9900 ليرة عند الشراء من 9650 ليرة مساء أمس، في حين انخفض إلى 10 آلاف و50 ليرة عند البيع من 9800 ليرة.
  • في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة إلى 10 آلاف و150 ليرة من 9850 ليرة عند الشراء، كما تراجع إلى 10 آلاف و250 ليرة عند البيع من 10 آلاف ليرة.
DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: An employee works in front of stacks of Syrian pounds at the exchange department at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الليرة السورية تراجعت في التعاملات الصباحية (غيتي إيميجز)

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات في التعاملات الرسمية.

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ويرجع محللون في تصريحات للجزيرة نت في وقت سابق التقلبات في أسعار الصرف إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهذه التوقعات -وفق هؤلاء- تعني أن الطلب سيرتفع على الليرة السورية مستقبلا مع تصاعد النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة، لا سيما مع عودة المهجّرين إلى بلدهم باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى.

ويشير المحللون إلى أن تذبذب سعر صرف الليرة السورية يأتي بسبب المضاربات في الأسواق، ويعتقد المحللون أن إعلان رفع العقوبات لن يكون له أثر حقيقي على الأرض إلا بعد شهور كحد أدنى، لأن القرار ليس سياسياً فقط بل يعقبه جوانب إجرائية معقدة.

وتوقع محللون أن يستمر تذبذب سعر الصرف الليرة خلال الفترة الحالية، مستبعدين أن ينخفض إلى ما دون 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الشهور اللاحقة طالما لم تتدفق التحويلات المالية.

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A man counts Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا رفع سعر صرف الليرة (غيتي إيميجز)

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

  • إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كامل العقوبات على سوريا، ولقاؤه الرئيس أحمد الشرع إيذانا بتطبيع العلاقات الأميركية السورية.
  • زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا الأسبوع قبل الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ إطاحة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
  • تعهد قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.
  • قدّمت قطر مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.
  • رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -منها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات.
  • عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي: أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.
  • ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي.
  • سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق.
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المصدر : الجزيرة

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