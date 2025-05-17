موديز تخفض تصنيف أميركا الائتماني والبيت الأبيض ينتقد

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "إيه إيه إيه" (Aaa) إلى "إيه إيه1" (Aa1)، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".

وقالت موديز "لم تتمكن الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".

وهي المرة الأولى التي تسحب فيها الوكالة تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة.

يأتي هذا الخفض عقب تخفيض وكالة فيتش المنافسة تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس/آب 2023 درجة واحدة، وذلك استنادا إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.

بيد أن موديز اعتبرت أن الاقتصاد الأميركي يبقى "فريدا" جراء "عمقه والإيرادات المرتفعة التي يحققها والنمو المحتمل القوي والقدرة على الابتكار وتعزيز الإنتاجية"، مما يدفعها إلى أبقاء رؤيتها المستقبلية على حالها على المدى الفوري.

ورفض البيت الأبيض بشدة تصنيف موديز للولايات المتحدة.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ على وجه الخصوص مارك زاندي الخبير الاقتصادي في موديز، ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وأضاف "لا أحد يأخذ تحليله على محمل الجد، لقد ثبت خطؤه مرارا وتكرارا".