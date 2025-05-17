ترامب يطالب المركزي الأميركي بخفض الفائدة وينتقد‭ ‬سلسلة متاجر وول مارت

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)اليوم السبت بخفض أسعار الفائدة "عاجلا وليس آجلا".

وانتقد ترامب أيضا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا".

وأضاف "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟".

كما قال ترامب اليوم السبت إن سلسلة متاجر وول مارت للبيع بالتجزئة يجب أن "تتحمل الرسوم الجمركية" بدلا من التذرع بها لزيادة الأسعار.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على قول أكبر سلسلة متاجر تجزئة عالميا قبل أيام إنها ستضطر للبدء في رفع الأسعار هذا الشهر بسبب ارتفاع كلفة الرسوم الجمركية.

وقال ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أيضا "يجب أن تتوقف وول مارت عن محاولة التذرع بالرسوم الجمركية لرفع الأسعار في جميع أنحاء السلسلة. جنت وول مارت مليارات الدولارات العام الماضي، أكثر بكثير مما كان متوقعا".

وتابع "على وول مارت والصين ‘تحمل الرسوم الجمركية‘، وألا يفرضا على العملاء الكرام أي شيء".

من جهتها، قالت وول مارت إنها تعمل دائما على إبقاء أسعارها منخفضة قدر الإمكان، مضيفة أن هذه الممارسة لن تتوقف.

إعلان

وذكرت سلسلة المتاجر في بيان لرويترز "سنحافظ على الأسعار منخفضة قدر المستطاع ما دام بوسعنا ذلك نظرا لواقع هوامش الربح المحدودة للبيع بالتجزئة".

وقال الرئيس التنفيذي لوول مارت التنفيذي دوج مكميلون إن السلسلة لم تستطع استيعاب جميع تكاليف الرسوم الجمركية بسبب هوامش الربح الضئيلة للبيع بالتجزئة.

وأضاف أن الشركة مع ذلك ملتزمة بضمان ألا تؤدي التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية على البضائع العامة، الواردة من الصين في الأساس، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وخفض العديد من الشركات الأميركية توقعاتها للعام بأكمله أو سحبتها وسط توتر بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ولا سيما الصين، مع تقليص المستهلكين الإنفاق.