القمة الاقتصادية في بغداد تكشف عن إستراتيجية عربية للأمن الغذائي

أعلن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن إعداد إستراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي في أعقاب انعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربي في بغداد.

وقال أبو الغيط خلال كلمته في القمة العربية التنموية التي أعلن عن انتهاء أعمالها -اليوم السبت- إن "الاقتصاد العالمي يمر بحالة من الاضطراب".

وأضاف "نلمس اتجاهًا عالميًا للتكامل الإقليمي. التطورات العالمية المتسارعة والخطيرة تفرض أهمية عقد قمة بغداد بعيدًا عن الانكفاء على الذات"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وينتظر أن تكون القمة التنموية قد نظرت في مقترح إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق الجامعة العربية ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب ويهدف لتعزيز نظم التبادل التجاري، فضلا عن مبادرة للعراق بشأن تحقيق الأمن الغذائي للحبوب، بحسب تصريحات أبو الغيط خلال انعقاد القمة.

إنشاء آلية عربية مشتركة لتقييم الأداء التنموي

وغداة انطلاق أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الخامسة اقترح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إنشاء آلية عربية مشتركة لتقييم الأداء التنموي.

وقال "نقترح إنشاء آلية عربية مشتركة لتقييم الأداء التنموي وإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية ومشاريع حيوية وتحرير التجارة وإقامة المناطق التجارية الحرة".

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وشدد السوداني على أهمية العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتعاون في مجال البيئة وتوفير ملاذات آمنة للمتضررين وتعزير التكامل الاقتصادي.

واليوم السبت، أعلن السوداني مبادرة بلاده بتأسيس صندوق عربي لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب.

كما أعلن دعم إعادة إعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي بمبلغ 20 مليون دولار، ومثلها للبنان.

اقتراحات اقتصادية وتنموية

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي كشف أمس الجمعة، عن سلسلة من المبادرات التي قدمها العراق أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وقال العوادي إن من أبرز المبادرات التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات: