العراق يقترح إنشاء صندوق عربي "لإعمار ما بعد الأزمات"

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مبادرة بلاده بتأسيس صندوق عربي لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب.

جاء ذلك، وفق مراسل الأناضول.

وقال السوداني -خلال كلمته في القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد-: "نعلن 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي، وإعادة إعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب".

وأعلن السوداني دعم، إعادة إعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي بمبلغ 20 مليون دولار، ومثلها للبنان.

وقال "نؤكد هنا إسهام العراق بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة، ومبلغ 20 مليون دولار لإعمار لبنان الشقيق".

واعتبر السوداني اليوم، أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون بلغت من البشاعة ما لم تشهده كل صراعات التاريخ".

وأقر وزراء الخارجية العرب، الخميس، بنود جدول أعمال القمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بين 5 ملفات و5 مبادرات.

رفع العقوبات

وفي سياق متصل ثمن رئيس الوزراء العراقي قرار الولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا، معربا عن أمله في "أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق".

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وجدد السوداني التأكيد على موقف العراق "الثابت والداعم" لوحدتها وسيادتها على ترابها، ورفض أي اعتداء أو هيمنة على أي أرض فيها.

وقال: "لن نبخل بأي جهد لدعم الأشقاء في سوريا لإقامة دولة المواطنة وبناء نظام دستوري ديمقراطي عبر عملية انتقالية شاملة تضمن حقوق أبناء الشعب السوري، وحرية الأديان لجميع مكوناته وتحارب الإرهاب بمختلف أشكاله".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأميركي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.