قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي بحجم 75 مليار متر مكعب أثناء عملية تنقيب في البحر الأسود.

وأضاف أثناء حدث في إسطنبول "بهذا الكشف، سنلبي احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي في تركيا مدة 3 أعوام ونصف العام".

وذكر أردوغان، أن هذا الاكتشاف -الذي تقارب قيمته الاقتصادية 30 مليار دولار- عُثر عليه في بئر على عمق 3500 متر.

وأكد أن الغاز الطبيعي المكتشف في حقول سكاريا بالبحر الأسود يعد نقطة تحول كبيرة للشعب التركي، وأشار إلى أن بلاده أجرت حتى الآن 11 عملية حفر في البحر الأبيض المتوسط ​​و38 عملية في البحر الأسود.

وبلغ إنتاج تركيا اليومي من الغاز الطبيعي من حقل سكاريا الرئيسي في البحر الأسود نحو 9.5 ملايين متر مكعب، وتسعى لتعزيز طموحاتها في مجال الطاقة محليا ودوليا.

وتستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، وتسعى إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات بتطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال استكشاف النفط والغاز.

اكتشافات سابقة

اكتشفت شركة البترول التركية كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب في أغسطس/آب 2020، وعند اكتمال التنقيب تم تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب.

في يونيو/حزيران 2021، تم اكتشاف احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب ليبلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، تم تحديث الاحتياطي المذكور ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة التقييم.

وتم الإعلان أيضا عن اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديدة، ليبلغ إجمالي حجم الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب.​​​​​​​