العراق يطرح مبادرات إستراتيجية أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن سلسلة من المبادرات التي قدمها العراق أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي وتفعيل آليات الاستجابة المشتركة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن من أبرز المبادرات التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات، مبادرة مجلس وزراء التجارة العرب، والمبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب، بالإضافة إلى عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعهد القادم.

وأوضح أن المجلس وافق أيضا على إدراج مبادرة إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي، كخطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في العالم العربي.

وأضاف العوادي أن المبادرات العراقية شملت أيضا ملفات ذات طابع إنساني وتنموي، من بينها المبادرة العربية لتوفير ملاذ آمن للمتضررين من الكوارث والمخاطر، ومبادرة تعزيز أمن الإسكان العربي، بالإضافة إلى مبادرات تُعزز التعاون العربي في مواجهة آثار التغير المناخي.

كما أشار إلى دعم العراق لمبادرة تمكين الدول العربية من التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية "إجمونت" (EGMONT)، إلى جانب مبادرة إنشاء المركز العربي لحماية البيئة من مخلفات الحروب، والتحالف العربي لحماية الموارد المائية.

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تأتي هذه المبادرات في إطار السعي العراقي لتفعيل دور المؤسسات العربية المشتركة، وترسيخ مبدأ العمل الجماعي في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة، وفقا لما نقلته الوكالة.