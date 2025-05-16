الإمارات سترفع استثمارات الطاقة بأميركا إلى 440 مليار دولار بحلول 2035

قالت الإمارات اليوم الجمعة إنها تنوي زيادة قيمة استثماراتها في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة إلى ما فوق 400 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في دفعة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية لإبرام صفقات تجارية كبرى خلال جولته في منطقة الخليج.

وأعلن رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان الجابر إستراتيجية بلاده خلال عرض قدمه أمام ترامب وهو في المحطة الأخيرة من جولته بالمنطقة.

وأكد الجابر لترامب أن الإمارات سترفع القيمة المؤسسية لاستثماراتها في قطاع الطاقة الأميركية إلى 440 مليار دولار بحلول عام 2035 من 70 مليار دولار حاليا، مضيفا أن شركات الطاقة الأميركية ستستثمر أيضا في الإمارات.

وقال الجابر، خلال عرضه لوحة توضح مشروعات في الإمارات تنفذها شركات أميركية مثل إكسون وبيل وأوكسي وإي أو جي ريسورسز، إن شركاء بلاده تعهدوا باستثمارات جديدة قيمتها 60 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز، تشمل خلق فرص جديدة وغير تقليدية.

والتزمت الإمارات بالفعل في مارس/آذار الماضي، حين التقى مسؤولون إماراتيون بترامب، بإطار استثماري في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار لتوطيد العلاقات الثنائية.

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وذكر البيت الأبيض في بيان أن هذا الإطار "سيزيد بشكل كبير من استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي" في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.

وقال ترامب "نحقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بمبلغ 1.4 تريليون دولار الذي أعلنت الإمارات أنها تنوي إنفاقه في الولايات المتحدة".

وأضاف متحدثا من أبوظبي "اتفق البلدان أمس أيضا على إنشاء مسار لدولة الإمارات لشراء بعض أشباه الموصلات الأكثر تقدما في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم من الشركات الأميركية، إنه عقد كبير جدا".