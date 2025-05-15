تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس، في السوق الموازية بالمدن السورية بعد ارتفاعات متتالية ملحوظة، صاحبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا ولقاءه الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9600 ليرة عند الشراء من 9100 ليرة مسجّلة مساء أمس كما انخفض إلى 9900 ليرة من 9400 عند البيع.

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند الشراء في الحسكة إلى 9850 من 9000 ليرة، في حين بلغ 1000 ليرة نزولا من 9200 ليرة مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

ما مستويات أسعار سعر صرف الليرة السورية المتوقعة بعد حديث رفع العقوبات؟

أرجع المحلل الاقتصادي كرم الشعار التغيرات الحالية في أسعار الصرف إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات، وهي التي تزيد التوقعات بأن الطلب سيرتفع على الليرة السورية مستقبلا مع تصاعد النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة لا سيما مع عودة المهجّرين إلى بلدهم باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى.

ورجّح الشعار في تعليق للجزيرة نت أن يكون للتصريحات السياسية الأميركية وغيرها الصادرة، خلال الأيام الماضية، أثر مباشر يتمثل في رفع سعر صرف الليرة لكنه قصير نسبياً.

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وتوقع أن يعاود سعر الصرف التراجع بعد أن وصل إلى 7500 ليرة مقابل الدولار بعد إعلان رفع العقوبات، لكنه استبعد أن يعود السعر إلى المستوى المنخض السابق مؤكّدًا أن ما يؤثر بهذه التغيرات هو القناعات حول المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية.

وقال الشعار إن إعلان رفع العقوبات لن يكون له أثر حقيقي على الأرض إلا بعد شهور كحد أدنى لأن القرار ليس سياسياً فقط بل يعقبه جوانب إجرائية معقدة، فالعقوبات قوانين وليست أوامر تنفيذية، والقوانين بحاجة لتصويت بالمؤسسات التشريعية.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش إن تذبذب سعر صرف الليرة السورية يأتي بسبب المضاربات في الأسواق منذ صبيحة أمس لتحقيق المكاسب الاقتصادية على وقع التأثير النفسي لأنباء التوجه نحو رفع العقوبات.

وتوقع أن يستمر هذا التذبذب في سعر الصرف خلال الفترة الحالية، لكنه يستبعد أن ينخفض إلى ما دون 8000 ليرة مقابل الدولار في الشهور اللاحقة طالما لم تتدفق التحويلات المالية.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كامل العقوبات على سوريا، ولقاؤه الرئيس أحمد الشرع إيذانا بتطبيع العلاقات الأميركية السورية.

زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا الأسبوع الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ إطاحة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تعهد قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

قدّمت قطر مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.

رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -منها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات.

عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي: أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي.

سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق.