النفط يهبط بفعل توقعات باتفاق نووي أميركي إيراني والذهب يستقر

انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين اليوم الخميس، وسط توقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يخفف العقوبات على طهران، في حين زاد الارتفاع المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي مخاوف المستثمرين بشأن وفرة المعروض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.26 دولار أو 3.24% إلى 63.83 دولارا للبرميل في أحدث تعاملات، ونزلت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار أو 3.59% إلى 60.87 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفا أن طهران وافقت "نوعا ما" على الشروط.

جاء ذلك بعدما قال مسؤول إيراني لشبكة "إن بي سي نيوز" في مقابلة أذيعت أمس الأربعاء إن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال جون إيفانز المحلل لدى "بي في إم أويل" في تعليق على أسعار النفط "انخفضت (الأسعار) بفعل زيادة مخزونات الخام كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وتسارع الهبوط بفعل ما تبدو أنها تهدئة للعداء في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران".

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وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء فرض عقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محليا، وذلك في أعقاب عقوبات فرضتها أول أمس الثلاثاء على نحو 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.

وجاءت العقوبات بعد الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان بهدف حل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 ملايين برميل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 مايو/أيار الجاري، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.1 مليون برميل.

وفي غضون ذلك، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى 740 ألف برميل يوميا، بزيادة تبلغ 20 ألف برميل يوميا عن التقرير السابق، وأرجعت ذلك إلى توقعات أعلى للنمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، مما يدعم الاستهلاك.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين ضمن ما يُعرف بـ"أوبك بلس" على زيادة إنتاج النفط، وخفضت أوبك أمس الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك بلس هذا العام.

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس عند أدنى مستوى في أكثر من شهر، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن اتجاه الاقتصاد.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3177.90 دولارا للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.22% إلى 3181.30 دولارا.

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واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم المتبادلة بصورة كبيرة وأعلنتا تعليقا لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لكن الأسواق العالمية تظل حذرة بشأن ما قد يحدث بعد الـ90 يوما.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات بشأن المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي: