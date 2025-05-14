قفزة في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

واصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الأربعاء- قفزاته بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته رفع كامل العقوبات على سوريا، الأمر الذي يعيدها إلى التعاملات الاقتصادية الطبيعية.

والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية اليوم.

وقال ترامب -اليوم- إن تطبيع العلاقات مع سوريا يبدأ بلقاء الشرع، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى منح سوريا بداية جديدة.

سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 8500 ليرة عند الشراء من 9100 ليرة، في حين زاد إلى 8800 ليرة من 9300 ليرة عند البيع.

في الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة إلى 8400 ليرة من 9600 ليرة عند الشراء، وإلى 8600 ليرة من 9700 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية بالتعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 ليرات، وهو السعر الجديد الذي أقره أمس.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كامل العقوبات على سوريا ولقائه مع الرئيس أحمد الشرع إيذانا بتطبيع العلاقات.

زار الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا الأربعاء الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تعهدت قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

قدّمت قطر مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.

رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات.

عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي: أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي.

سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق.