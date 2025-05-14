السعودية: نتوقع فرصا استثمارية كثيرة في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن فرص الاستثمار في سوريا ستكون كثيرة بعد رفع العقوبات الأميركية، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة في سوريا.

وأضاف الأمير فيصل أن دعم المملكة لسوريا سيشهد تقدما ملحوظا بعد رفع العقوبات الأميركية.

ووصف الوزير السعودي "قرار رفع العقوبات بأنه جريء ومهم"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون داعمة لاستقرار سوريا وازدهارها.

وقال إن "قرار رفع العقوبات الأميركية كان ضروريا لاستقرار سوريا"، مضيفا "نأمل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا".

وأعلن ترامب بصورة مفاجئة أمس أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على حكومة سوريا، وقال ترامب إن واشنطن تبحث إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق.

وأدلى ترامب بهذا التصريح خلال قمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

والتقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء.

ترحيب

ورحبت دول عربية، مساء الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مع إشادة بجهود تركيا والسعودية في هذا المسار.

جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن كل من قطر والكويت والبحرين والأردن وفلسطين واليمن ولبنان وليبيا وسوريا.

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وفي كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض أمس قال ترامب إن العقوبات "وحشية ومعيقة وحان الوقت لتنهض سوريا"، مضيفا "سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور".

وتابع أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري في تركيا، من دون تفاصيل أكثر.