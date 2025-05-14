قطر توقع صفقة بـ200 مليار دولار لشراء 160 طائرة من بوينغ

وقّعت قطر، اليوم الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينغ الأميركية لصالح الخطوط الجوية القطرية، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد.

وقال دونالد ترامب إن الخطوط الجوية القطرية طلبت شراء أكثر من 160 طائرة بوينغ بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار.

وأضاف "إنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ. هذا أمر جيد جدا".

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس ترامب مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت وكالة رويترز نقلت اليوم عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إنه من المتوقع أن تعلن الخطوط الجوية القطرية صفقة لشراء نحو 100 طائرة عريضة البدن من بوينغ.

ويزور ترامب دولة قطر في جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية، على أن يتجه لاحقا إلى الإمارات.

وارتفع سهم بوينغ 1.83% إلى 207.15 دولارات في أحدث تعاملات، مدفوعا بالاتفاق الذي قال عنه ترامب إنه الأكبر في تاريخ الشركة.

العلاقات القطرية-الأميركية

وتشهد العلاقات القطرية-الأميركية توسعا ملحوظا في قطاعات الطاقة والطيران والبنية التحتية والأمن والدفاع، إضافة إلى مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

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ويشير خبراء -استطلعت وكالة الأنباء القطرية آراءهم- إلى أن البيانات التي كشف عنها المجلس الوطني للتخطيط أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 20 مليار ريال خلال عام 2024، بصادرات قطرية للأسواق الأميركية في حدود 5.2 مليارات ريال، مقابل وارداتها في مستوى 14.8 مليار ريال (دولار يعادل 3.65 ريالات).

وتُعَد الولايات المتحدة الأميركية ضمن المراتب الأولى لأكبر المستثمرين الأجانب في دولة قطر، حيث تساهم استثماراتها في الدولة بشكل رئيسي في حركة التنمية من خلال أكثر من 800 شركة أميركية تعمل بالسوق القطرية، منها أكثر من 120 شركة برأس مال أميركي بنسبة 100%، يضيف تقرير وكالة الأنباء القطرية.

كما تُعَد الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة -يؤكد تقرير الوكالة- أحد المحاور الرئيسية في العلاقات الثنائية، إذ تجاوزت قيمتها خلال السنوات الأخيرة 10 مليارات دولار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والعقارات والخدمات المالية.