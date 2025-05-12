ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب مقارنة بالأسعار المسجّلة مساء أمس إلى 11 ألفا و450 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و500 ليرة، وإلى 11 ألفا و600 ليرة عند البيع من 11 ألفا و650 ليرة.

استقر سعر الصرف في الحسكة عند 11 ألفا و750 عند الشراء و11 ألفا و900 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع وفق النشرة الصادرة صباح اليوم الاثنين.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

أول زيارة إلى أوروبا : زار الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا الأربعاء الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

: زار الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا الأربعاء الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. مبادرة قطر والسعودية : تعهدت قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

: تعهدت قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام. مبادرة قطرية : قدّمت دولة قطر مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.

: قدّمت دولة قطر مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل. تخفيف العقوبات البريطانية : رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات.

: رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات. تخفيف مؤقت للعقوبات الأميركية: علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، مما أتاح تنفيذ معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما سُمح بتحويل الأموال الشخصية حتى عبر مصرف سوريا المركزي.

عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي : أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.

: أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما. تعديل سعر الصرف الرسمي : رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي.

: رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي. مرونة أكبر في تحديد أسعار الصرف: سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق.