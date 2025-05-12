"طيران ناس" السعودية تتطلع لجمع 1.1 مليار دولار من طرح أولي

قالت شركة "طيران ناس" السعودية للطيران الاقتصادي اليوم الاثنين إنها تسعى لجمع ما يصل إلى 4.1 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) من طرح عام أولي في الرياض.

وتعمل الشركة على بيع حصة 30% للمستثمرين، في أول طرح عام أولي لشركة طيران خليجية منذ ما يقارب من عقدين.

وقالت في بيان إن النطاق السعري للطرح تم تحديده بين 76 ريالا و80 ريالا للسهم، مما يعني قيمة سوقية تصل إلى 3.6 مليارات دولار.

الطرح الثالث

تتعامل السعودية مع السياحة بوصفها ركيزة أساسية في برنامجها الاقتصادي المحلي لتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وتجتذب السعودية عشرات الملايين من الحجاج والمعتمرين سنويا. وطورت قطاع السياحة لجذب زائرين لأغراض غير دينية.

وسيكون هذا الطرح هو الثالث لشركة طيران خليجية بعد العربية للطيران الإماراتية والجزيرة الكويتية.

تم تحديد النطاق السعري لأسهم #طيران_ناس في الطرح العام الأولي بين 76.0-80.0 ريال سعودي للسهم الواحد، وبدء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، حيث ستنتهي في 18 مايو 2025. تخضع المشاركة في عملية الطرح العام الأولي لشروط وأحكام محددة بالإضافة إلى المخاطر والقيود المذكورة في نشرة… pic.twitter.com/nyzPZ5Dd7m — flynas طيران ناس (@flynas) May 12, 2025

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وأعلنت طيران ناس أن فترة الاكتتاب المؤسسي، التي بدأت اليوم الاثنين، ستنتهي في 18 مايو/أيار الحالي، وأضافت أن 34% من صافي عائدات الطرح العام الأولي ستُستخدم لتمويل إستراتيجية نمو الشركة ولأغراض عامة للشركة.

وسيتم توزيع جزء من العائدات المتبقية على المساهمين البائعين، ومن بينهم شركة المملكة القابضة، الشركة الاستثمارية التي أسسها الأمير الوليد بن طلال.