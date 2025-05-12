اتفاق بين مصر و"هوغ إيفي" لإنشاء محطة تخزين الغاز المسال

وقعت مصر اتفاقا مدته 10 سنوات مع شركة "هوغ إيفي" المحدودة لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، مما يُشير إلى اعتمادها طويل الأمد على واردات الوقود.

وبموجب الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المملوكة للدولة وشركة "هوغ إيفي" المحدودة، سيتم تشغيل سفينة "هوغ غاندريا" في ميناء سوميد، بالقرب من الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في الربع الأخير من عام 2026، وفق بيان لشركة "هوغ إيفي".

وتبدأ السفينة، التي كانت تُستخدم ناقلة للغاز الطبيعي المسال، فورا في تحويلها إلى وحدة تخزين وإعادة "تغويز" عائمة.

والتغويز هو تحويل الغاز المسال إلى هيئته الغازية مجددا.

ويؤدي ارتفاع الطلب المحلي، وفصول الصيف الحارة، والتدهور السريع في الإنتاج المحلي إلى حاجة مصر إلى شراء كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال، ووضعت البلاد بالفعل خططا لإضافة عدة وحدات لاستيراد الوقود، وتجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل، وفق بيان صادر عن وزارة المصرية اليوم.

عجز الطاقة

وتضاعف عجز الطاقة في أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط العام الماضي ليصل إلى 11.3 مليار دولار، مقارنة بـ4.4 مليارات دولار في العام السابق وفائض قدره 4.1 مليارات دولار في عام 2022، وفقا لمجموعة غولدمان ساكس. وأدى هذا النقص إلى رفع عجز الحساب الجاري للبلاد العام الماضي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.2%.

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وستحل سفينة "هوغ غاندريا"، التي تُزود ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا بأقصى طاقتها، محل سفينة "هوغ غاليون"، التي تُعتبر الآن محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال الوحيدة العاملة في مصر.

وزودت شركة هوغ إيفي، وهي شركة للبنية التحتية للطاقة البحرية، مصر بهذه السفينة لمدة 19 إلى 20 شهرا العام الماضي عندما شهدت البلاد تحولا جذريا من مُصدر صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد صافٍ.