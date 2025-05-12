انطلاق ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر

انطلقت في العاصمة الجزائر، السبت، أعمال النسخة الـ11 من ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة بمشاركة نحو 1000 اقتصادي ومستثمر وخبير من 43 دولة من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى 200 جهة عارضة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

ويهدف الملتقى الذي ينظم هذه السنة تحت عنوان "التكامل والازدهار الأفريقي" وفق القائمين عليه، إلى توفير الظروف الملائمة لجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والخبراء وصناع القرار الدوليين، لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتطوير قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتحول الرقمي.

وخلال كلمته بالمناسبة، دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الجزائر كمال رزيق، جميع المستثمرين ورجال الأعمال وحاملي المشاريع الجزائريين والأفارقة، إلى اغتنام تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية لبناء شراكات استثمارية وتجارية، مشيرا إلى أن العشرية المقبلة ستكون "عشرية الجزائر وأفريقيا".

وعلى هامش المؤتر، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، إن أفريقيا رغم ثقلها الديموغرافي والاقتصادي لا تمثل التجارة البينية فيها سوى 15% من إجمالي المبادلات القارّية.

وأكد ركاش أن الاستثمارات البينية لا تتجاوز 12% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأضاف أن أكثر من 70 % من تدفقات الاستثمار تأتي من خارج القارة.

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وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، أن هذه البيانات تشير إلى أن تحقيق تكامل اقتصادي فعلي يتطلب التغلب على عدة تحديات، منها ضعف البنية التحتية للنقل واللوجستيك في بعض المناطق، والعوائق الجمركية، والافتقار إلى التصنيع المحلي القادر على الاستجابة للطلب الداخلي بدلاً من الاعتماد المفرط على الاستيراد.

ويمتد الملتقى يومين، وستقدم فيه عدة ورشات، كما سيشهد عروضا من العديد من الشركات الجزائرية والأفريقية للمنتجات والصناعات الخاصة بدول القارّة.