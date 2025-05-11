اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يدفع بورقة التجارة مع الهند وباكستان لتهدئة التصعيد

ترامب قال إنه سيزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان (رويترز)
11/5/2025

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان. وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال في وقت متأخر أمس السبت "سأعمل معكما لمعرفة ما إذا كان… يمكن التوصل إلى حل بشأن كشمير".

وقف إطلاق نار هش

لا يزال وقف إطلاق نار هش ساريا بين الهند وباكستان اليوم الأحد بعد ساعات من القتال الليلة الماضية بين الجارتين المسلحتين نوويا، وقال ترامب إنه سيعمل على توفير حل بشأن كشمير.

واشتبك الخصمان اللدودان في إطلاق نار مكثف لمدة 4 أيام، وهو الأسوأ منذ ما يقرب من 30 عاما، إذ أطلق كل منهما صواريخ وطائرات مسيرة على المنشآت العسكرية ومواقع مدنية أودت بحياة 60 مدنيا.

Pakistani people flashing victory signs stand over a tank as they celebrate after the ceasefire between Pakistan and India, in Multan on May 10, 2025. Pakistan and India agreed to a full and immediate ceasefire on May 10 after days of deadly jet fighter, missile, drone and artillery attacks, the news surprisingly announced by US President Donald, who congratulated them on using "common sense". (Photo by Shahid Saeed MIRZA / AFP) (Photo by SHAHID SAEED MIRZA/AFP via Getty Images)
باكستان أعلنت أنها انتصرت في المواجهة الأخيرة مع الهند (الفرنسية)

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية وضغوط من الولايات المتحدة، ولكن بعد ذلك بساعات فقط تم إطلاق نيران مدفعية تركزت في شطري كشمير الخاضع جزء منها لباكستان والجزء الآخر للهند.

ونقلت رويترز عن سكان وشهود قولهم إن انفجارات من أنظمة الدفاع الجوي دوت في المدن القريبة من الحدود وسط الظلام على غرار ما حدث في الليلتين السابقتين.

وبدأ القتال الأربعاء الماضي، بعد أسبوعين من مقتل 26 في هجوم استهدف سياحا من الهندوس في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

epa12087926 Indian paramilitary soldiers stand gaurd at a temporary check point on a road leading to the airport after loud explosions were heard in Srinagar, the summer of Indian Kashmir, 10 May 2025. Pakistan's military has announced retaliatory strikes against India following attacks on three airbases by Indian forces, which Pakistan claims involved the use of air-to-surface missiles from warplanes. EPA-EFE/FAROOQ KHAN
عناصر من الجيش الهندي منتشرون في مدينة سريناغار في كشمير (الأوروبية)

وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في كشمير الهندية، كما تلقي باللوم على جماعات إسلامية باكستانية مسلحة في شن هجمات في أماكن أخرى في الهند.

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وتقول باكستان إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين بكشمير.

وقال مسؤولون إن حصيلة القتلى في المناوشات الأخيرة وصلت إلى ما يقرب من 70 قتيلا.

المصدر : رويترز

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