ترامب يدفع بورقة التجارة مع الهند وباكستان لتهدئة التصعيد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان. وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال في وقت متأخر أمس السبت "سأعمل معكما لمعرفة ما إذا كان… يمكن التوصل إلى حل بشأن كشمير".

وقف إطلاق نار هش

لا يزال وقف إطلاق نار هش ساريا بين الهند وباكستان اليوم الأحد بعد ساعات من القتال الليلة الماضية بين الجارتين المسلحتين نوويا، وقال ترامب إنه سيعمل على توفير حل بشأن كشمير.

واشتبك الخصمان اللدودان في إطلاق نار مكثف لمدة 4 أيام، وهو الأسوأ منذ ما يقرب من 30 عاما، إذ أطلق كل منهما صواريخ وطائرات مسيرة على المنشآت العسكرية ومواقع مدنية أودت بحياة 60 مدنيا.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية وضغوط من الولايات المتحدة، ولكن بعد ذلك بساعات فقط تم إطلاق نيران مدفعية تركزت في شطري كشمير الخاضع جزء منها لباكستان والجزء الآخر للهند.

ونقلت رويترز عن سكان وشهود قولهم إن انفجارات من أنظمة الدفاع الجوي دوت في المدن القريبة من الحدود وسط الظلام على غرار ما حدث في الليلتين السابقتين.

وبدأ القتال الأربعاء الماضي، بعد أسبوعين من مقتل 26 في هجوم استهدف سياحا من الهندوس في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في كشمير الهندية، كما تلقي باللوم على جماعات إسلامية باكستانية مسلحة في شن هجمات في أماكن أخرى في الهند.

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وتقول باكستان إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين بكشمير.

وقال مسؤولون إن حصيلة القتلى في المناوشات الأخيرة وصلت إلى ما يقرب من 70 قتيلا.