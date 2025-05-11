ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

زاد سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و900 ليرة من 11 ألفا و950 ليرة عند الشراء مسجلة مساء أمس السبت، كما ارتفع السعر إلى 12 ألف ليرة عند البيع من 12 ألفا و50 ليرة.

في الحسكة تراجعت الليرة إلى 12 ألفا و250 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و200 ليرة، كما انخفضت إلى 12 ألفا و350 ليرة من 12 ألفا و300 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

قدّمت دولة قطر بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبر مراقبون أنها نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.

أول زيارة إلى أوروبا : زار الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا الأربعاء الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

: زار الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا الأربعاء الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. مبادرة قطر والسعودية : تعهدت قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

: تعهدت قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام. تخفيف العقوبات البريطانية : رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات.

: رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات. تخفيف مؤقت للعقوبات الأميركية : علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، مما أتاح تنفيذ معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما سُمح بتحويل الأموال الشخصية حتى عبر مصرف سوريا المركزي.

: علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، مما أتاح تنفيذ معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما سُمح بتحويل الأموال الشخصية حتى عبر مصرف سوريا المركزي. عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي : أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.

: أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما. تعديل سعر الصرف الرسمي : رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي.

: رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة للشراء، مع الإبقاء على تثبيت هذا السعر في الوقت الحالي. مرونة أكبر في تحديد أسعار الصرف: سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق.