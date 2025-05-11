آبل تجمع 10 مليارات دولار عمولات من متجرها للتطبيقات بأميركا في 2024

أظهر تحليل جديد لشركة متابعة تطبيقات الأجهزة الذكية "آب فيغرز" أن شركة آبل جمعت أكثر من 10 مليارات دولار من عمولات تنزيل المستخدمين للتطبيقات الموجودة على متجرها الإلكتروني "آب ستور" في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

تشير تقديرات آب فيغرز إلى أن إيرادات آب ستور أميركا من العمولات زادت إلى الضعف خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ففي عام 2020 كانت حصيلة هذه العمولات 4.76 مليارات دولار فقط، قبل أن تبلغ أكثر من 10.1 مليارات دولار في 2024.

إيرادات المطورين

ووفقا لبيانات آب فيغرز، فإن مطوري التطبيقات الموجودة على آب ستور أميركا حققوا إيرادات إجمالية بقيمة 33.68 مليار دولار من خلال بيع التطبيقات والألعاب باستخدام نظام آبل للدفع الإلكتروني في العام الماضي، وبلغت حصتهم من هذه الإيرادات 23.57 مليار دولار بعد خصم حصة آبل.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آبل لا تفصل عادة إيراداتها من آب ستور عن باقي الإيرادات عند نشر نتائجها المالية.

ونشرت تقريرا في مايو/أيار 2023 عندما قالت إن آب ستور حقق إيرادات على مستوى العالم بقيمة 104 مليارات دولار من بيع التطبيقات والألعاب والخدمات الرقمية الأخرى في 2022.

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ومع ذلك، وجد تحليل آب فيغرز أن متجر التطبيقات آب ستور حقق إيرادات عالمية بقيمة 61.5 مليار دولار، ثم ارتفعت الإيرادات في العام الماضي إلى 91.3 مليار دولار.