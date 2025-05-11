المركزي السوري يسمح بسحب غير محدود وبأي عملة من البنوك

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً ألزم بموجبه فيه كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد الـ 7 من مايو/أيار العام الجاري، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وأوضح التعميم أنه في إطار الدور الرقابي المناط بمصرف سوريا المركزي وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.

وألزم التعميم المصارف في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها أو طلب السحب من حساب التوفير، باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ "خسارة الفوائد/العوائد".

مصرف سوريا المركزي يعلن السماح بسحب غير محدود من الحسابات الجارية والودائع المغذاة نقداً بعد 7 أيار بأي عملة وأي مبلغ دون قيود زمنية أو سقوف#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/oCelSco0GW — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) May 11, 2025

وشدد المركزي حسب التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذراً من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 5727 / م . و ) تاریخ 26 أبريل/نيسان2017.

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وذكر المركزي أن هذا التعميم يأتي في إطار جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتسهيل التعاملات المالية للمواطن.