السودان يغلق خط الأنابيب الناقل للنفط من جنوب السودان

قال مصدر في وزارة الطاقة والنفط السودانية إن السودان أبلغ حكومة جنوب السودان بأن السلطات السودانية أصدرت توجيهات لشركات النفط للبدء في إغلاق خط الأنابيب الناقل لخام النفط من جنوب السودان لموانئ التصدير في بورتسودان، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في السودان.

وعزا وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم في رسالة لنظيره الجنوب السوداني الخطوة لهجمات نفذتها طائرات مسيرة لـقوات الدعم السريع على منشآت نفطية بالسودان.

وأوضحت الرسالة أن طائرة مسيرة هاجمت في التاسع من مايو/أيار الجاري محطة ضخ في منطقة الهودي شرقي عطبرة بولاية نهر النيل، مما أسفر عن خسائر بالغة، وقبلها بيوم هاجمت مسيرة مستودعا للوقود بولاية النيل الأبيض.

وأشارت الرسالة أيضا إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء تسببت في انقطاع التيار عن المحطات البحرية، مما أثر على قدرتها في تحميل النفط الخام بشكل متزامن إلى جانب أن استهداف المستودعات يهدد بنقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية لأنظمة النقل.

وكان الدفاع المدني السوداني قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد السيطرة "تماما" على الحرائق التي اندلعت في المستودعات النفطية الرئيسية ومواقع أخرى في مدينة بورتسودان، التي تتخذها الحكومة مقرا منذ نحو عامين.

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وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان "سيطرنا تماما على كل الحرائق بالمستودعات الإستراتيجية والمواقع المختلفة ببورتسودان في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة"، وذلك من خلال "خطة عمل محكمة وبمجهودات كبيرة".

وكانت السلطات السودانية اتهمت قوات الدعم السريع بشنّ هجوم بمسيّرة أدى إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي في المدينة الواقعة بشرق البلاد على البحر الأحمر. وحذّرت حينها من "كارثة محتملة" في المنطقة جراء انتشار النيران في مستودعات "ممتلئة بالوقود".

وبقيت بورتسودان في منأى إلى حد كبير عن أعمال العنف التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، مع اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وإضافة إلى اتخاذها مقرا مؤقتا للحكومة، انتقلت إلى بورتسودان المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومئات الآلاف من النازحين.

وعطّلت هذه الهجمات مرافق حيوية، مثل مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين وميناء بورتسودان ومطارها المدني الدولي الذي يعتبر "شريان الحياة للعمليات الإنسانية"، بحسب الأمم المتحدة.