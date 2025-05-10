تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين ثبت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 12 ألفا ليرة عند الشراء من 11 ألفا و900 ليرة، وانخفض السعر عند البيع إلى 12 ألفا و100 ليرة من 12 ألف ليرة مسجلة مساء أمس الجمعة.

في الحسكة استقر سعر الصرف عند 12 ألفا و250 ليرة عند الشراء، و12 ألفا و350 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة الخميس.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية السوري شكره للحكومة القطرية على المنحة المقدمة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

أعلنت السعودية وقطر عن تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية.

علّقت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات على سوريا، الأمر الذي سمح بالتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها المصرف المركزي.

أزالت بريطانيا مؤخرا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.

سمح "المركزي" للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المصرف" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.