بدء المحادثات التجارية بين الصين وأميركا في جنيف

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة أجرى محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في جنيف اليوم السبت.

وأكد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة رويترز أنها جارية.

وتأتي المحادثات بين الجانبين أخيرا بعد أسابيع شهدت توترا متصاعدا أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الجمركية على الواردات بين أكبر اقتصادين في العالم، التي تجاوزت 100%.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% حاليا إلى 80%.

وكتب ترامب -عبر منصته تروث سوشيال- "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب!".

ولم يذكر ترامب في منشوره إذا ما كان يعتقد أن نسبة 80% يجب أن تكون المستوى النهائي للرسوم على السلع الصينية إن توقفت الحرب التجارية، أو أنها مجرد وضع موقت.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" -أول أمس الخميس- أن ترامب يدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 145% على الواردات الصينية بأكثر من النصف الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 17.6% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي مقابل 40.1 مليار دولار في مارس/آذار 2025، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

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وتراجعت التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ فرض ترامب التعريفات الجمركية -وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%- في حين ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% إضافة إلى تدابير أخرى.