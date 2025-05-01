انخفاض مفاجئ بمبيعات ماكدونالدز العالمية

سجّلت شركة ماكدونالدز انخفاضا مفاجئا في مبيعاتها العالمية خلال الربع الأول على أساس سنوي اليوم الخميس، مع تعثر الطلب من رواد المطاعم وسط مصاعب مالية في الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الفوضوية.

وقال الرئيس التنفيذي لأكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم كريس كيمبنسكي إن الشركة تواجه "أصعب ظروف السوق"، إذ انخفض إقبال العملاء من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على المطاعم بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

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وتعكس النتائج تحذيرات سلاسل أخرى مثل دومينوز بيتزا وستاربكس من تراجع إنفاق الأميركيين على تناول الطعام في الخارج بسبب التضخم والتوقعات الاقتصادية القاتمة التي تؤثر على ثقة المستهلكين.

وتؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاقم الضغوط على ميزانية المواطنين واضطراب الأعمال، وتهدد برفع التكاليف وإحداث تغييرات في سلاسل التوريد.

يواجه الاقتصاد الأميركي صعوبات، وأظهرت أحدث البيانات انكماشه للمرة الأولى منذ 3 سنوات في الربع الأول، مما يزيد احتمالات حدوث ركود في عام 2025.

وقال المحلل سكاي كانافيس من شركة إي.ماركتر "المستهلكون الأقل ثراء هم الأكثر عرضة لتأثير التضخم، وأحد المجالات الأولى التي سيقلّصون فيها إنفاقهم هو تناول الطعام في الخارج".

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وانخفض سهم ماكدونالدز 2% في التعاملات المبكرة بعد ارتفاعه بنحو 10% هذا العام.

ورغم حملات الترويج وتقديم عروض على الوجبات، هبطت المبيعات العالمية 1% على أساس سنوي خلافا لتوقعات محللين بارتفاع 0.95%.

وكانت بورصة وول ستريت تتوقع زيادة بواقع 2% تقريبا، حسب المحللين الذين شملهم استطلاع شركة "فاكت ست".

وفي الولايات المتحدة، أكبر أسواق ماكدونالدز، تراجعت المبيعات 3.6%، وهو أكبر انخفاض منذ الجائحة في عام 2020.

وأظهرت البيانات تراجع الطلب في الشرق الأوسط بعد دعوات شعبية لمقاطعة سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الغربية، على خلفية اتهامات لها بتأييد إسرائيل في حربها على غزة قطاع غزة.