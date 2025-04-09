رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ وسط اضطرابات بأسواق العالم

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اعتبارا من اليوم الأربعاء- دفعة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من ضمنها رسوم باهظة باتت تتخطى 100% على الصين التي توعدت بالرد "بحزم".

ومع هذه الرسوم الإضافية -التي بلغت على سبيل المثال 20% للاتحاد الأوروبي- عاودت البورصات الآسيوية والأوروبية التراجع.

وبالنسبة لبكين، نشر البيت الأبيض مرسوما رئاسيا "معدلا" رفع الرسوم التي ستفرضها واشنطن على الواردات الآتية من الصين من 34% إلى 84%، تضاف إلى 20% مفروضة بالأساس عليها، مما يرفع التعرفة الإجمالية إلى 104% اعتبارا من الساعة 4.00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وردت الصين على الفور فأعلنت وزارة التجارة أن لديها "إرادة حازمة ووسائل وافية، وستتخذ بحزم تدابير مضادة وتقاتل حتى النهاية إن أصرت الولايات المتحدة على مواصلة تصعيد التدابير الاقتصادية والقيود التجارية".

كما أكد المتحدث باسم الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحفي روتيني أن "حق الشعب الصيني المشروع في التنمية غير قابل للتصرف وسيادة الصين وأمنها ومصالحها الإنمائية لا يمكن المساس بها".

وفي الوقت نفسه، اعتبرت بكين أن من الممكن حل الخلافات مع الولايات المتحدة "من خلال الحوار المتكافئ والتعاون ذي المنفعة المتبادلة" وفق ما ورد في "كتاب أبيض" نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.

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وكانت بكين فرضت رسوما مضادة بنسبة 34% على المنتجات الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ غدا.

هلع الأسواق

ورغم انتعاش طفيف مساء الثلاثاء، يسيطر الهلع على الأسواق المالية عبر العالم على وقع الحرب التجارية العالمية التي باشرها ترامب.

ففي الأسواق الآسيوية :

انخفض مؤشر كوريا الجنوبية كوسداك 2.3%.

أغلقت بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 3.93%

أغلقت بورصة تايبيه على تراجع بـ5.8%.

ارتفعت بورصة شنغهاي 1.31% عند الإغلاق.

وفي أوروبا:

فتحت البورصات على تراجع حاد بلغ في أولى التداولات:

%2.85 في باريس (فرنسا).

و2.37% في فرانكفورت (ألمانيا).

و2.31% في لندن (المملكة المتحدة).

و2.78% في ميلانو (إيطاليا).

تراجع البورصة السويسرية 2.86%.

ودخلت دفعة أولى، من الرسوم الجمركية المعممة بنسبة 10%، حيز التنفيذ السبت الماضي، على مجمل الواردات الأميركية، مع استثناءات نادرة مثل الذهب والطاقة.

وباستثناء التعرفة الطائلة المطبقة على الصين، تتراوح الرسوم الجديدة المفروضة على حوالى 60 شريكا تجاريا للولايات لمتحدة ما بين 11% و50%.

ويخضع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، لنسبة 20% من الرسوم، وفيتنام 46%.

واليوم، دعا أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) -التي تعتبر الولايات المتحدة السوق الرئيسية لصادراتها- إلى "التحرك بجرأة" ردا على مخاطر الحرب التجارية.

وبمواجهة الهلع الذي سيطر على العالم، سعى ترامب للطمأنة، فوعد بإبرام "اتفاقات مصممة على المقاس" مع الشركاء التجاريين مع إعطاء الأولوية للحلفاء الآسيويين وفي طليعتهم اليابان وكوريا الجنوبية.

"حل بالتفاوض"

وقد تباهى (الرئيس) الملياردير المحافظ، خلال مأدبة عشاء مع مسؤولين من حزبه الجمهوري، بأن عشرات الدول ومن بينها -بحسبه بكين- "تتصل بنا" وتسعى للتوصل إلى تسوية.

وقد حضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على "تفادي التصعيد" خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، داعية إلى "حل عبر التفاوض".

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وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيعلن رده "مطلع الأسبوع المقبل" لكن قائمة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أظهرت أن البوربون (نوع من الخمور) مستثنى من الرسوم بنسبة 25% والتي تعتزم بروكسل فرضها على بعض المنتجات الأميركية.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الهدف هو التوصل إلى وضع حيث يعود الرئيس ترامب عن قراره".

ومن جهتها، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني -التي تعتبر مقربة من ترامب- مساء أمس أنها ستزور واشنطن في 17 أبريل/نيسان الجاري.

وتهدد الحرب التجارية التي يشنها ترامب بتقويض الاقتصاد العالمي، وقد حذر محللون بأنها قد تتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة البطالة وتراجع النمو.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الكبير حيال الدول النامية الأكثر عرضة، مشددا على أن "التبعات ستكون كاسحة".