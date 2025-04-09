ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الأربعاء- بصورة طفيفة في السوق الموازية بالمدن السورية، في وقت واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية

زاد سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و625 ليرة عند الشراء، من 10 آلاف و650 ليرة سجّل مساء أمس. في حين زاد السعر عند البيع إلى 10 آلاف و725 ليرة من 10 آلاف و750 ليرة.

ارتفع سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 10 آلاف و650 ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف و750 ليرة عند البيع، من 10 آلاف و850 ليرة، سجّل مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية بالتعاملات الرسمية

يواصل "المركزي" تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

محلية

عَيّن الرئيس أحمد الشرع حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي هو عبد القادر الحصرية، بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب.

شكّل الشرع أواخر الشهر الماضي حكومة انتقالية.

رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.‏

سمح المصرف المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

تراجع عدد الموظفين بالدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.

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